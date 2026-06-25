Ekwador sprawił niespodziankę! Niemcy pokonane, awans o krok [WIDEO]

Reprezentacja Ekwadoru dokonała niemożliwego i wygrała z faworyzowaną reprezentacją Niemiec. Drużyna z Ameryki przegrywała (0:1), ale potrafiła odwrócić losy rywalizacji. W efekcie są bardzo blisko wyjścia z grupy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger i Gonzalo Plata

Ekwador blisko awansu, ale musi czekać. Niemcy prowadzili i przegrali

Reprezentacja Niemiec i Ekwadoru spotkała się w bezpośrednim meczu 3. kolejki grupy E Mistrzostw Świata 2026. W lepszej sytuacji byli podopieczni Juliana Nagelsmanna, którzy mieli już zapewniony awans do 1/16 finału. Ekwadorczycy musieli wygrać, żeby przedłużyć szanse na wyjście z grupy z 3. miejsca. Spotkanie lepiej rozpoczęli Die Manschaft, ale to ekipa z Ameryki wygrała (2:1).

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Już w 2. minucie Leroy Sane otworzył wynik meczu, strzelając pierwszego gola na turnieju. Asystował mu Aleksandar Pavlović, który faulował rywala. Gol został uznany, co wywołało spore kontrowersje, a sędzina od razu zebrała dużo krytyki w mediach za swoją decyzję.

𝐆𝐎𝐋 𝐍𝐈𝐄𝐌𝐂𝐎́𝐖… ale mamy 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐀̨ 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐉𝐄̨❗ Czy Aleksandar Pavlovic faulował Pedro Vite'a?



🔴📲 Transmisja online meczu Ekwador vs Niemcy ▶️ https://t.co/FQ1sbwGpp2 pic.twitter.com/Ss7IcNzAAG — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2026

Ekwador szybko się otrząsnął po stracie gola i ruszył do ataku, żeby odrobić straty. W 9. minucie na listę strzelców wpisał się Nilson Angulo, którzy strzałem zza pola karnego zaskoczył Manuela Neuera. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem (1:1).

Na gola 𝐍𝐢𝐥𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 aż chce się popatrzeć z każdej perspektywy…



🔴📲 Transmisja online meczu Ekwador vs Niemcy ▶️ https://t.co/FQ1sbwGpp2 pic.twitter.com/xQ0Zl7NluB — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2026

Druga część gry mogła rozpocząć się od rzutu karnego dla reprezentacji Niemiec. Sędzina wskazała na jedenastkę, ale po analizie VAR cofnęła decyzję, ponieważ wcześniej dopatrzyła się faulu niemieckiego piłkarza. Ekwador z każdą minutą napierał coraz mocniej, ale brakowało skuteczności. W końcu w 77. minucie udało im się zdobyć gola, a kibiców do radości doprowadził Gonzalo Plata.

𝐄𝐊𝐖𝐀𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐑 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋❗



🔴📲 Transmisja online meczu Ekwador vs Niemcy ▶️ https://t.co/FQ1sbwGpp2 pic.twitter.com/csChuWhvWy — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2026

Komplet punktów oznacza, że Ekwador zajął 3. miejsce w grupie, ale ma na swoim koncie 4 punkty. Taki wynik powinien dać im awans z 3. miejsca. Do fazy pucharowej awansuje 8 z 12 najlepszych drużyn z 3. miejsc w grupach.

Ekwador 2:1 Niemcy (9′ Angulo, 77′ Plata – 2′ Sane)