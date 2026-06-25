Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Ekwador – Niemcy: oficjalne składy na mecz

Reprezentacja Niemiec zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Komplet zwycięstw w dwóch poprzednich meczach sprawił, że Julian Nagelsmann mógł dać odpocząć kluczowym zawodnikom. Selekcjoner naszych zachodnich sąsiadów jednak tego nie zrobił. W wyjściowej jedenastce dokonał jedynie dwóch zmian, stawiając na Davida Rauma i Antonio Rudigera.

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Raum zagra w miejsce Browna, a Rudiger zastąpi kontuzjowanego Schlotterbecka, który na mundialu już nie wystąpi. Reszta składu wygląda identycznie jak w dwóch poprzednich starciach z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Curacao. Co ciekawe, na ławce rezerwowych usiadł ponownie Deniz Undav, który strzelił już trzy gole i zaliczył dwie asysty w zaledwie dwóch meczach. Decyzja trenera o wystawieniu najmocniejszego składu może dziwić, ponieważ mają już zapewnione 1. miejsce w grupie.

W wyjściowej jedenastce Ekwadorczyków znajdziemy kilka znanych zawodników z topowych lig. Zagra m.in. Willian Pacho oraz Piero Hincapie, a także Moises Caicedo. Na skrzydle możemy oglądać Johna Yeboaha, który kiedyś grał w Ekstraklasie.

Oficjalne składy na mecz Ekwador – Niemcy:

Ekwador: Galindez – Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie – Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah – Valencia, Plata

Niemcy: Neuer – Raum, Tah, Rudiger, Kimmich – Pavlović, Musiala, Wirtz, Nmecha, Sane – Havertz