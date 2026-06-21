Historyczny punkt Curacao, Japończycy zaimponowali skutecznością. Ostatnie wyniki meczów mundialu

W nocy z sobotę na niedzielę odbyły się dwa mecze mistrzostw świata. Curacao zdobyło historyczny punkt na mundialu, remisując 0:0 z Ekwadorem. Ponadto Japonia nie dała szans Tunezji, wygrywając 4:0.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eloy Room

Curacao postawiło się Ekwadorowi

W nocy z soboty na niedzielę odbyło się spotkanie pomiędzy Ekwadorem a Curacao w ramach grupy E. Pierwszy gwizdek tego meczu wybrzmiał o godzinie 02:00. Choć faworyzowani Ekwadorczycy przez większość czasu dominowali na boisku, Kurasaończycy stworzyli sobie kilka groźnych okazji. Ostatecznie starcie zakończyło się bezbramkowym remisem, a bohaterem meczu został bramkarz reprezentacji Curacao, czyli Eloy Room. Dla jego drużyny narodowej był to pierwszy punkt zdobyty w historii występów na mistrzostwach świata.

𝗜𝗧𝗢, 𝗜𝗧𝗢 𝗜 𝗧𝗢 𝗝𝗘𝗦𝗧 𝗝𝗔𝗣𝗢𝗡𝗜𝗔!



Bardzo dobry mecz Japończyków, Tunezja bez szans w tym starciu 😮‍💨#WorldCup #MistrzostwaŚwiata pic.twitter.com/QezuhyD6Bp — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 21, 2026

Japonia nie pozostawiła złudzeń Tunezji

O godzinie 06:00 na murawę wybiegli natomiast zawodnicy Tunezji oraz Japonii, którzy rywalizowali w ramach grupy F. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku była ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni i w pełni wywiązała się z tej roli. Drużyna Niebieskich Samurajów rozgromiła swojego rywala aż 4:0, a na listę strzelców wpisali się Daichi Kamada, Junya Ito oraz dwukrotnie Ayase Ueda. Dzięki temu zwycięstwu Japończycy są o krok od awansu do fazy pucharowej, natomiast Tunezyjczycy stracili już szanse na wyjście z grupy.

Tą sytuacją bramkową Japończycy pokazują, że nie grają w piłkę…

tylko w jakieś szachy 5D 😮‍💨#WorldCup #MistrzostwaŚwiata pic.twitter.com/BmQLAwq30Q — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 21, 2026

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Wyniki nocnych meczów mistrzostw świata

Ekwador – Curacao 0:0

Tunezja – Japonia 0:4

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