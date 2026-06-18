Szalona radość w końcówce. Ostatnie wyniki meczów mistrzostw świata

Ghana pokonała Panamę po golu w doliczonym czasie gry, a Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3:1. Zakończyła się pierwsza kolejka mundialu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Caleb Yirenkyi, Brandon Thomas-Asante

Ghana wyrwała zwycięstwo w ostatnich minutach

Jednym z najbardziej emocjonujących spotkań kończących pierwszą kolejkę mistrzostw świata był mecz Ghany z Panamą. Przez niemal całe spotkanie kibice czekali na gola, ale najważniejsze wydarzenie przyszło dopiero w doliczonym czasie gry.

Bohaterem reprezentacji Ghany został Caleb Yirenkyi. Piłkarz Nordsjaelland wykorzystał dobre podanie Brandona Thomasa-Asante i z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki.

Gol padł w piątej minucie doliczonego czasu gry i przesądził o zwycięstwie Ghany 1:0. Dla Panamy była to wyjątkowo bolesna porażka, ponieważ przez długi czas wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów.

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Kolumbia odwróciła losy meczu

Jeszcze więcej bramek przyniósł pojedynek Uzbekistanu z Kolumbią. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Kolumbijczyków 3:1, choć w pewnym momencie sensacja była bardzo blisko.

Pierwszego gola zdobył Daniel Munoz po znakomitym podaniu Luisa Diaza. Po przerwie Uzbekistan odpowiedział i w 60. minucie doprowadził do remisu. Było to historyczne trafienie, ponieważ reprezentacja Uzbekistanu zdobyła swoją pierwszą bramkę na mistrzostwach świata.

Radość nie trwała jednak długo. W 65. minucie Luis Diaz sam wpisał się na listę strzelców, przywracając prowadzenie swojej drużynie. Skrzydłowy Bayernu zanotował tym samym gola i asystę.

W doliczonym czasie gry wynik ustalił Jaminton Campaz, który przypieczętował triumf Kolumbii 3:1.

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Za nami 1. kolejka mundialu

Tym samym zamknięta została pierwsza kolejka fazy grupowej mundialu. Łącznie w 24 spotkaniach kibice obejrzeli aż 71 bramek, co daje średnią blisko trzech goli na mecz. Tylko jedno spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Był to mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, który przed pierwszym gwizdkiem wydawał się jednym z najmniej prawdopodobnych kandydatów do takiego wyniku.