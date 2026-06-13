Lewandowski jest w Chicago! Tak wygląda plan negocjacji

Robert Lewandowski od piątku przebywa w Chicago, gdzie negocjuje z miejscowym klubem. Meczyki.pl ujawniły plan wyjazdu reprezentanta Polski. Oprócz rozmowy z trenerem będzie także kolacja z zarządem.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Seria spotkań Lewandowskiego w Chicago. Oto plan

Robert Lewandowski za mniej więcej dwa tygodnie stanie się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Od dłuższego czasu wiadomo, że FC Barcelona nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu. 37-latek musi więc poszukać sobie nowego klubu. Kilka opcji, jakie miały być na stole, odpadło. Między innymi kierunek włoski oraz turecki. Poważne zainteresowanie płynie ze Stanów Zjednoczonych.

W piątek (12 czerwca) Lewandowski wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami pojawił się w Chicago. Razem z nim do USA przylecieli również Pini Zahavi, Tomasz Zawiślak oraz Kamil Gorzelnik. Od soboty rozpoczęły się oficjalne negocjacje.

Chicago Fire to największy obecnie faworyt do pozyskania Lewandowskiego. Natomiast żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Piłkarz ma pewne wątpliwości, ale seria spotkań ma pomóc je rozwiać. Meczyki.pl ujawniły plan spotkań polskiego napastnika.

Weekend zapowiada się intensywnie, ponieważ Lewandowski spotka się m.in. z trenerem Chicago Fire, czyli Greggiem Berhalterem. Oprócz tego porozmawia z ludźmi w klubie, a także z członkami zarządu podczas kolacji. Zawodnik ma zaplanowane również zwiedzanie miasta, domu oraz szkół dla swoich dzieci. Najważniejszym celem wizyty są oczywiście negocjacje kontraktowe.

Jeśli chodzi o finanse, to media sugerowały ostatnio kwotę 15 milionów euro rocznie. Jest to sama podstawowa pensja, do której należy doliczyć jeszcze 5 milionów euro premii. Razem pakiet wynagrodzenia wyniósłby 20 mln euro za sezon.