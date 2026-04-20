„Dlatego Włosi nie zagrają na Mistrzostwach Świata”

17:55, 20. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ligue 1 Plus

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się już za niecałe dwa miesiące. Na mundialu zabraknie reprezentacji Włoch. Dlaczego europejski gigant nie awansował? Odpowiedź na to pytanie zna Antoine Kombouarè.

SIPA/ PressFocus Na zdjęciu: Antoine Kombouare

MŚ 2026: Włosi bez mundialu. To przyczyna kryzysu

Po raz ostatni reprezentacja Włoch uczestniczyła w mundialu w 2014 roku w Brazylii. Mistrzostwa Świata 2026 także odbędą się bez udziału Italii. Azzurri w finale baraży przegrali z Bośnią i Hercegowiną. Dlaczego kryzys europejskiego giganta trwa już tyle lat? Antoine Kombouarè nie ma najmniejszych wątpliwości.

– Dzisiaj jest więcej Włochów grających w Paris FC niż w Juventusie i Milanie. To dlatego Włochy nie jadą na Mistrzostwa Świata – stwierdził szkoleniowiec stołecznej ekipy w rozmowie z Ligue 1 Plus.

W szeregach zespołu z Paryża obecnie występuje trzech Włochów – Diego Coppola, Luca Koleosho i Ciro Immobile. Oczywiście w kadrach Bianconerich i Rossonerich jest więcej niż trzech piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego.

Jednak w ostatniej kolejce Serie A w wyjściowej jedenastce Starej Damy znalazło się tylko trzech graczy z Italii (Di Gregorio, Locatelli i Cambiaso), a w podstawowym składzie ekipy z Mediolanu zaledwie dwóch (Gabbia i Bartesaghi). To oczywiście nie napawa optymizmem – ścisła krajowa czołówka nie opiera swojej siły na lokalnych zawodnikach, co w oczywisty sposób przekłada się na wyniki reprezentacji.

