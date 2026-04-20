Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się już za niecałe dwa miesiące. Na mundialu zabraknie reprezentacji Włoch. Dlaczego europejski gigant nie awansował? Odpowiedź na to pytanie zna Antoine Kombouarè.

Po raz ostatni reprezentacja Włoch uczestniczyła w mundialu w 2014 roku w Brazylii. Mistrzostwa Świata 2026 także odbędą się bez udziału Italii. Azzurri w finale baraży przegrali z Bośnią i Hercegowiną. Dlaczego kryzys europejskiego giganta trwa już tyle lat? Antoine Kombouarè nie ma najmniejszych wątpliwości.

– Dzisiaj jest więcej Włochów grających w Paris FC niż w Juventusie i Milanie. To dlatego Włochy nie jadą na Mistrzostwa Świata – stwierdził szkoleniowiec stołecznej ekipy w rozmowie z Ligue 1 Plus.

W szeregach zespołu z Paryża obecnie występuje trzech Włochów – Diego Coppola, Luca Koleosho i Ciro Immobile. Oczywiście w kadrach Bianconerich i Rossonerich jest więcej niż trzech piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego.

Jednak w ostatniej kolejce Serie A w wyjściowej jedenastce Starej Damy znalazło się tylko trzech graczy z Italii (Di Gregorio, Locatelli i Cambiaso), a w podstawowym składzie ekipy z Mediolanu zaledwie dwóch (Gabbia i Bartesaghi). To oczywiście nie napawa optymizmem – ścisła krajowa czołówka nie opiera swojej siły na lokalnych zawodnikach, co w oczywisty sposób przekłada się na wyniki reprezentacji.