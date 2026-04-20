Lewandowski to dopiero początek. Szalone plany włoskiego giganta

Juventus tego lata wyraźnie chce zainwestować w znane nazwiska. Interesuje się Robertem Lewandowskim, ale to nie wszystko. Ma na oku też gwiazdy z Premier League - tłumaczy Gianluca Di Marzio.

Gwiazdy Barcelony, Liverpoolu i Man City zagrają w Juventusie?

Robert Lewandowski stoi przed kluczową decyzją w kontekście przyszłości. Maleje prawdopodobieństwo dalszej współpracy z Barceloną. Klub jest skłonny zatrzymać go na jeszcze jeden sezon, ale warunkiem jest zdecydowane obniżenie dotychczasowych zarobków. Polak w tym przypadku kręci nosem i rozważa inne opcje. Media łączą go z Arabią Saudyjską, Stanami Zjednoczonymi, Turcją czy Włochami.

To właśnie włoski kierunek byłby dość ciekawy, biorąc pod uwagę, że Lewandowski dalej miałby szanse występować w Lidze Mistrzów. Przyglądają mu się tamtejsi giganci, a konkretne działania prowadzi Juventus. Gianluca Di Marzio ujawnił ambitne plany transferowe Starej Damy na najbliższe okienko. Wygląda na to, że zależy jej na wzmocnieniu kadry znanymi nazwiskami, które mają na swoim koncie liczne sukcesy. Lewandowski byłby tylko jednym z kilku głośnych nabytków.

Juventus chce latem powalczyć również o takich piłkarzy, jak Bernardo Silva czy Alisson Becker. Ten pierwszy na pewno opuści Manchester City po wygaśnięciu umowy, a drugi może stracić miejsce w bramce Liverpoolu. Dla turyńczyków takie transfery byłyby pokazem siły i sensownym wzmocnieniem przed walką o dobry wynik w Lidze Mistrzów, do której najprawdopodobniej awansuje.

Zarówno Lewandowski, jak i Silva mogą trafić do Juventusu w ramach transferów bezgotówkowych. Za Alissona trzeba już będzie zapłacić, gdyż ten ma ważną umowę z Liverpoolem do 2027 roku.