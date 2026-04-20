Barcelona bez hitowego transferu? Ta wypowiedź mówi wszystko

Barcelona wyznaczyła jasny cel na letnie okienko - na Camp Nou ma pojawić się Alessandro Bastoni. Jednak transfer reprezentanta Włoch jest daleki od realizacji. Potwierdza to Piero Ausilio, dyrektor sportowy Interu.

SIPA USA/ PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick (Albacete Balompie - FC Barcelona)

Barcelona daleko od wielkiego wzmocnienia

Alessandro Bastoni – to właśnie ten piłkarz ma sprawić, że Barcelona znowu będzie biła się o najwyższe cele na międzynarodowej arenie. Chociaż reprezentant Włoch już od dłuższego czasu jest łączony z transferem do La Liga, a Inter miał już nawet pogodzić się z możliwym rozstaniem, to ruch z udziałem 27-latka wcale nie jest bliski finalizacji. Potwierdza to Piero Ausilio.

– Bastoni ma kontrakt z Interem i dzisiaj nie ma takich sytuacji, które mogłyby sugerować, że Bastoni jest daleko od Interu. Barcelona? Nie wiem, co mówią w Hiszpanii, ale my jesteśmy zadowoleni z tego, co Bastoni dał Interowi, i jesteśmy pewni, że da jeszcze wiele. Jeśli ktoś jest zainteresowany Bastonim, zna numery telefonów i musi zadzwonić, nie musi o tym mówić – przyznał dyrektor sportowy Nerazzurrich, cytowany przez Daniele Mariego z portalu Fcinter1908.it.

Bastoni jest związany z Interem umową ważną do 30 czerwca 2028 roku. Portal Trasfermarkt wycenia go na 70 milionów euro. Sam piłkarz miał już wyrazić zgodę na przeprowadzkę, jednak wszystko wskazuje na to, że kluby jeszcze nie rozpoczęły rozmów.