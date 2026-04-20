Lechia Gdańsk – Piast Gliwice, gdzie oglądać?
W ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zaprezentują się Lechia Gdańsk i Piast Gliwice. Obie ekipy mogły w pewnym momencie poczuć się komfortowo pod względem sytuacji w tabeli. Tymczasem aktualnie grozi im spadek z ligi, czego nie chce dopuścić żadna ze stron. Z pozycji faworyta do poniedziałkowej rywalizacji przystąpią gospodarze. Nikt jednak nie skreśla przyjezdnych. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – Piast Gliwice.
Lechia Gdańsk – Piast Gliwice, transmisja w TV
Spotkanie Lechia Gdańsk – Piast Gliwice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5. Mecz skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki.
Lechia Gdańsk – Piast Gliwice, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz obejrzeć również drogą internetową. Spotkanie będzie transmitowane w usłudze Canal+ Online.
Lechia Gdańsk – Piast Gliwice, kto wygra?
Lechia Gdańsk – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego spotkania jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Piasta Gliwice jest to współczynnik 3.05. Kurs na remis wynosi 3.50.
Mecz odbędzie się już w poniedziałek (20 kwietnia) o godzinie 19:00.
