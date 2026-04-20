FC Barcelona wciąż chce pozyskać Alessandro Bastoniego i może dojść do wymiany z Interem Mediolan. Duma Katalonii jest gotowa poświęcić dwóch zawodników, aby pozyskać Włocha - donosi serwis "Football-Espana".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni za dwóch zawodników? FC Barcelona ma plan

Alessandro Bastoni pozostaje celem transferowym FC Barcelony. Pozyskanie Włocha z Interu Mediolan nie jest wcale takim prostym zadanie, ale mistrzowie Hiszpanii mają plan. Portal „Football-Espana” zdradza, że Duma Katalonii jest gotowa zaoferować dwóch zawodników w zamian za defensora. Do Nerazzurrich mieliby trafić Hector Fort oraz Ronny Bardghij lub Aron Yaakobishvili.

FC Barcelona zapewne jeszcze zaoferuje pieniądze za transfer Alessandro Bastoniego. Dwójka zawodników miałaby wyłącznie zbić cenę. Obecnie nie jest znane stanowisko Interu Mediolan, ale są bardzo małe szanse, że pójdzie w tego typu transakcję. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że liderzy Serie A oczekują za swoją gwiazdę aż 70 milionów euro i zapewne będą trzymali się tego.

O ile Hector Fort oraz Aron Yaakobishvili nie znajdują się w wielkich planach FC Barcelony, o tyle Ronny Bardghji to ich diament. Coraz częściej jednak pojawiają się spekulacje, że młody Szwed opuści latem zespół prowadzony przez Hansiego Flicka. Skrzydłowy zaczął być łączony m.in. z Juventusem. Stara Dama i inne zainteresowane kluby jednak będą czekały na decyzję Interu Mediolan.

FC Barcelona już w środowy wieczór rozegra swoje spotkanie ligowe. Tego dnia Duma Katalonii zmierzy się przed własną publicznością z Celtą Vigo.