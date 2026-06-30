Diomande vs Haaland, kto zapewni awans? Składy na mecz WKS – Norwegia

17:55, 30. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Wybrzeże Kości Słoniowej i Norwegia walczą o awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Znamy wyjściowe składy obu drużyn na wtorkowe spotkanie.

Erling Haaland
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fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Gwiazdy wracają do jedenastki Norwegów

Norwegia podczas fazy grupowej potwierdziła, że na tym mundialu stać ją na wiele. Po dwóch zwycięstwach selekcjoner postanowił odpuścić hitowe starcie z Francją, sadzając na ławce rezerwowych największe gwiazdy. Teraz Erling Haaland, Martin Odeggard czy Alexander Sorloth wracają do pierwszego składu i powalczą o awans do 1/8 finału.

Rywalem Norwegów będzie Wybrzeże Kości Słoniowej. Afrykański zespół także ma za sobą udane występy w fazie grupowej. Ze świetnej strony kibicom z całego świata przedstawił się Yan Diomande, imponujący niesamowitą łatwością wygrywania pojedynków czy kreowania sytuacja. Na ławce rezerwowych wtorkowe spotkanie rozpoczynają Adam Diallo czy Simon Adingra, znani z występów w Premier League.

Wtorkowy mecz 1/16 finału mistrzostw świata pomiędzy Wybrzeżem Kości Słoniowej a Norwegią rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie TVP 2 oraz TVP Sport.

Składy na mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia

Wybrzeże Kości Słoniowej: Fofana – Konan, Kossounou, Doue, Agbadou – Kessie, Sangare, Oulai – Diomande, Bonny, Pepe

Norwegia: Nyland – Ajer, Wolfe, Pedersen, Heggem – Berg, Berge, Odegaard – Nusa, Haaland, Sorloth

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