Niemcy poza MŚ. Strach czterech graczy przed decydującym karnym

Niemcy pożegnali się z Mistrzostwami Świata 2026 po przegranym konkursie rzutów karnych w meczu z Paragwajem. Bild zauważył, że aż czterech zawodników odmówiło wykonania decydującej jedenastki.

Moritz Müller/ Alamy Na zdjęciu: Niemcy - Paragwaj

Niemcy odpadają z MŚ. Strach w karnych

Kai Hahertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Nick Woltemade, Nadiem Amiri i w końcu Jonathan Tah – to reprezentanci Niemiec, którzy podeszli do piłki ustawionej na 11. metrze w spotkaniu z Paragwajem. Okazuje się, że ostatni rzut karny mógł wykonać inny zawodnik.

Bild zauważył, że zanim futbolówkę w swoje ręce wziął Tah, Joshua Kimmich rozmawiał z czterema innymi piłkarzami. Sugestie kapitana Die Mannschaft odrzucili Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown i Malick Thiaw.

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Kimmich dwukrotnie próbował przekonać Goretzkę, ale ten nie zamierzał zmieniać zdania. Ostatecznie decydującą jedenastkę wykonał Tah, który w swojej karierze nigdy nie miał okazji wykonywać rzutu karnego. 30-latek spudłował, a Niemcy odpadli z MŚ już na etapie 1/16 finału.