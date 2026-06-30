Bayern reaguje ws. transferu Olise. Real zna już odpowiedź

Bayern nie zgadza się na sprzedaż Olise
Michael Olise ma za sobą wybitny sezon, podczas którego dołączył do grona najlepszych piłkarzy świata. Jest jednym z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki, a o miejscu w plebiscycie zadecyduje przede wszystkim ewentualny sukces z reprezentacją Francji na trwających mistrzostwach świata. Wokół skrzydłowego jest gorąco, jeśli chodzi o kwestię jego przyszłości i potencjalnego transferu do Realu Madryt. Zdaniem mediów Florentino Perez jest zachwycony jego umiejętnościami i chciałby sprowadzić go za wszelką cenę. Choć Królewscy oficjalnie dementują, jakoby kontaktowali się w tej sprawie z otoczeniem zawodnika, z pewnością ucieszyliby się z jego przeprowadzki na Santiago Bernabeu.
O transferze tego lata nie ma jednak mowy. Prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer po raz kolejny zabrał głos na temat przyszłości Olise. Skomentował plotki łączące go z Realem Madryt.
– Jeśli prezes Realu ma taką ofertę, może sobie oszczędzić problemów. Nie chcemy sprzedawać Michaela Olise. Władze Realu skontaktowały się z nami, aby powiedzieć, że nie prowadzą jakichkolwiek rozmów z Olise i nie chcą tych spekulacji – wytłumaczył Hainer.
Bayern odrzuci wszelkie oferty, jakie w tym okienku pojawią się za francuskiego gwiazdora. Real obejdzie się więc smakiem – może ruszyć po kogoś innego lub poczekać, aż Olise będzie dostępny w przyszłości.
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