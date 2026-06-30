Bayern reaguje ws. transferu Olise. Real zna już odpowiedź

18:35, 30. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sky

Michael Olise tego lata nie zmieni klubu. Prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer stanowczo wypowiedział się na temat doniesień o transferze do Realu Madryt.

Michael Olise
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fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern nie zgadza się na sprzedaż Olise

Michael Olise ma za sobą wybitny sezon, podczas którego dołączył do grona najlepszych piłkarzy świata. Jest jednym z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki, a o miejscu w plebiscycie zadecyduje przede wszystkim ewentualny sukces z reprezentacją Francji na trwających mistrzostwach świata. Wokół skrzydłowego jest gorąco, jeśli chodzi o kwestię jego przyszłości i potencjalnego transferu do Realu Madryt. Zdaniem mediów Florentino Perez jest zachwycony jego umiejętnościami i chciałby sprowadzić go za wszelką cenę. Choć Królewscy oficjalnie dementują, jakoby kontaktowali się w tej sprawie z otoczeniem zawodnika, z pewnością ucieszyliby się z jego przeprowadzki na Santiago Bernabeu.

O transferze tego lata nie ma jednak mowy. Prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer po raz kolejny zabrał głos na temat przyszłości Olise. Skomentował plotki łączące go z Realem Madryt.

– Jeśli prezes Realu ma taką ofertę, może sobie oszczędzić problemów. Nie chcemy sprzedawać Michaela Olise. Władze Realu skontaktowały się z nami, aby powiedzieć, że nie prowadzą jakichkolwiek rozmów z Olise i nie chcą tych spekulacji – wytłumaczył Hainer.

Bayern odrzuci wszelkie oferty, jakie w tym okienku pojawią się za francuskiego gwiazdora. Real obejdzie się więc smakiem – może ruszyć po kogoś innego lub poczekać, aż Olise będzie dostępny w przyszłości.

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