Maresca zaczyna przebudowę Man City. Znane nazwiska na wylocie

Dias, Ake i Savinho na wylocie z Man City
Manchester City oficjalnie potwierdził to, o czym mówiło się od dawna – następcą Pepa Guardioli został Enzo Maresca. Były szkoleniowiec Chelsea rozpocznie pracę na Etihad Stadium od przebudowy drużyny. Wraz z końcem sezonu odeszli już John Stones oraz Bernardo Silva, ale to dopiero początek. „Daily Mail” ujawnia nazwiska piłkarzy, którzy nie są pewni przyszłości w ekipie Obywateli.
W tym gronie znajdują się gracze świetnie znani kibicom Premier League. Manchester City może bowiem pożegnać Rubena Diasa, który przez lata był liderem defensywy. Oprócz niego na sprzedaż trafią też Savinho, Nathan Ake, Nico Gonzalez oraz Rico Lewis. Zarobione pieniądze klub przeznaczy na wzmocnienia – priorytetem transferowym pozostaje Elliot Anderson, które prawdopodobnie wkrótce uda się wykupić z Nottingham Forest.
Nie ulega wątpliwościom, że pewien etap na Etihad Stadium dobiegł końca wraz z odejściem Guardioli. Maresca potrzebuje zawodników, którzy będą pasować do jego stylu gry i założeń taktycznych. Manchester City w pełni ufa nowemu trenerowi i planuje poważną przebudowę obecnej kadry. Niewykluczone, że oprócz wspomnianych wcześniej nazwisk, klub sprzeda też innych – Rodriego, Omara Marmousha czy Jacka Grealisha
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