Maresca zaczyna przebudowę Man City. Znane nazwiska na wylocie

Manchester City przejdzie pod wodzą Enzo Mareski sporą przebudowę. "Daily Mail" wymienia piłkarzy, którzy tego lata mogą zmienić drużynę. Na liście znajdują się znane nazwiska.

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Dias, Ake i Savinho na wylocie z Man City

Manchester City oficjalnie potwierdził to, o czym mówiło się od dawna – następcą Pepa Guardioli został Enzo Maresca. Były szkoleniowiec Chelsea rozpocznie pracę na Etihad Stadium od przebudowy drużyny. Wraz z końcem sezonu odeszli już John Stones oraz Bernardo Silva, ale to dopiero początek. „Daily Mail” ujawnia nazwiska piłkarzy, którzy nie są pewni przyszłości w ekipie Obywateli.

W tym gronie znajdują się gracze świetnie znani kibicom Premier League. Manchester City może bowiem pożegnać Rubena Diasa, który przez lata był liderem defensywy. Oprócz niego na sprzedaż trafią też Savinho, Nathan Ake, Nico Gonzalez oraz Rico Lewis. Zarobione pieniądze klub przeznaczy na wzmocnienia – priorytetem transferowym pozostaje Elliot Anderson, które prawdopodobnie wkrótce uda się wykupić z Nottingham Forest.

🚨 Manchester City are set to undergo a significant squad overhaul following the appointment of Enzo Maresca. 👀🔵



Rico Lewis, Nathan Aké, Nico González, Rúben Dias and Savinho are all among the players who could be made available for transfer as part of a potential rebuild.… pic.twitter.com/Z8CUwa8nOX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 30, 2026

Nie ulega wątpliwościom, że pewien etap na Etihad Stadium dobiegł końca wraz z odejściem Guardioli. Maresca potrzebuje zawodników, którzy będą pasować do jego stylu gry i założeń taktycznych. Manchester City w pełni ufa nowemu trenerowi i planuje poważną przebudowę obecnej kadry. Niewykluczone, że oprócz wspomnianych wcześniej nazwisk, klub sprzeda też innych – Rodriego, Omara Marmousha czy Jacka Grealisha

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