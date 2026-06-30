Mecz Niemcy – Paragwaj przeszedł do historii. Potężna różnica

14:21, 30. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  OptaJoe

Spotkanie Niemcy - Paragwaj w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026 zakończyło się zaskakującym wynikiem. O ogromnej różnicy miejsc w rankingu FIFA między reprezentacjami pisze portal Opta.

Niemcy - Paragwaj
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Niemcy - Paragwaj

Niemcy – Paragwaj: wielkie zwycięstwo niżej notowanej drużyny

Niemcy po raz kolejny pożegnali się w mundialem w ekspresowym tempie. Nasi zachodni sąsiedzi poszli drogą, którą już wcześniej na MŚ podążyły Hiszpania i Włochy. Pogromcą Die Mannschaft okazał się Paragwaj. Mecz rozstrzygnął się w konkursie rzutów karnych.

W ostatnim notowaniu reprezentacja Niemiec zajmowała 10. pozycję w rankingu FIFA. Natomiast Guarani plasowali się na 41. lokacie. Portal Opta zauważył historyczny „rozmiar” porażki drużyny Juliana Nagelsmanna.

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To czwarta największa różnica miejsc między rywalizującymi zespołami w fazie pucharowej Mistrzostw Świata FIFA (od 1994 roku) w przypadku wyżej notowanych ekip, które poniosły porażkę. Hiszpanię i Rosja w 2018 roku dzieliło 60 lokat, Włochy i Koreę Południowa w 2002 roku 34, a Hiszpanię i Koreę Południowa w 2002 roku 32.

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