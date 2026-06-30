Barcelona obserwuje tego napastnika na MŚ. To byłby hit transferowy

Barcelona nie ogranicza się wyłącznie do rozmów w sprawie Juliana Alvareza. Jak podaje Mundo Deportivo, skauci Dumy Katalonii podczas Mistrzostw Świata śledzili Alexandra Isaka.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona ma alternatywę dla Juliana Alvareza. To Alexander Isak

Julian Alvarez wciąż pozostaje głównym celem Barcelony na pozycję środkowego napastnika. Klub przygotowuje się zresztą do złożenia kolejnej wielkiej oferty. Negocjacje z Atletico Madryt nie należą jednak do łatwych, dlatego dział skautingu analizuje również inne nazwiska.

Według doniesień przedstawiciele Blaugrany obserwowali Alexandra Isaka podczas meczów reprezentacji Szwecji na rozgrywanych aktualnie Mistrzostwach Świata. 26-latek od kilku lat znajduje się na liście życzeń mistrzów Hiszpanii. Klub próbował sprowadzić go jeszcze z Newcastle United, ale ostatecznie napastnik trafił do Liverpoolu.

Angielski gigant zapłacił za Szweda około 145 milionów euro. Pierwszy sezon Isaka na Anfield nie potoczył się jednak po jego myśli. Problemy zdrowotne sprawiły, że wystąpił zaledwie w 22 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zdobył cztery bramki.

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Jednak znacznie lepszą dyspozycję gwiazdor pokazuje podczas mundialu. W trzech dotychczasowych meczach reprezentacji zanotował gola i trzy asysty, zwracając na siebie uwagę skautów. Teraz czeka go kolejne wymagające spotkanie 1/16 finału przeciwko Francji, które odbędzie się w nocy ze wtorku na środę.

Mimo to Barcelona nie prowadzi obecnie konkretnych działań w sprawie Isaka. Szwed jest traktowany jako jedna z opcji awaryjnych, podobnie jak Harry Kane. Priorytetem pozostaje Alvarez, choć przekonanie Atletico do sprzedaży napastnika wciąż stanowi największą przeszkodę. Ewentualny transfer Isaka również nie byłby prosty, ponieważ do The Reds dołączył ledwie rok temu, a jego kontrakt obowiązuje do 2031 roku.