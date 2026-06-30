Reprezentacja Francji przygotowuje się do meczu ze Szwecją w 1/16 finału MŚ 2026. Didier Deschamps planuje zestawienie składu bardzo bliskie temu z fazy grupowej.

fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Francja przed trudną decyzją. Deschamps już wie więcej

Reprezentacja Francji wchodzi w decydującą fazę MŚ 2026, gdzie w 1/16 finału zmierzy się ze Szwecją na MetLife Stadium. Po komplecie zwycięstw w fazie grupowej Didier Deschamps stoi przed zadaniem utrzymania stabilności i kontynuowania zwycięskiej serii. Według przewidywań selekcjonera, skład Les Bleus będzie bardzo zbliżony do tego, który zapewnił perfekcyjny bilans w pierwszej części turnieju.

Francuzi przystępują do meczu w roli jednego z głównych faworytów całych mistrzostw. Pewność siebie budowana na trzech wygranych z rzędu sprawia, że Deschamps nie planuje rewolucji w wyjściowej jedenastce. Przed Mike’em Maignanem ponownie ma zagrać duet środkowych obrońców Dayot Upamecano-William Saliba, który w fazie grupowej zapewniał stabilność defensywy.

W środku pola Deschamps ponownie ma postawić na sprawdzony duet Aurelien Tchouameni-Adrien Rabiot. To właśnie oni rozpoczęli turniej jako podstawowi zawodnicy i ich obecność w kluczowym meczu fazy pucharowej wydaje się bardzo prawdopodobna. Manu Kone, który dostawał swoje minuty w poprzednich spotkaniach, tym razem może rozpocząć mecz na ławce rezerwowych.

Najwięcej niewiadomych dotyczy ofensywy. Chociaż część nazwisk wydaje się pewna. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele oraz Michael Olise mają tworzyć trzon ataku Les Bleus, odpowiadając za tempo i kreowanie sytuacji bramkowych. Największa rywalizacja toczy się o miejsce na lewym skrzydle.

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W grze o wyjściowy skład pozostają Desire Doue oraz Bradley Barcola, jednak według najnowszych przewidywań to właśnie drugi z wymienionych graczy ma większe szanse na rozpoczęcie spotkania. Jego dynamika i zdolność do gry jeden na jeden mogą okazać się kluczowe w starciu z dobrze zorganizowaną defensywą Szwecji.

Tymczasem w ekipie Grahama Pottera uwagę przykuwać będzie ofensywny tercet, który najpewniej stworzą: Anthony Elanga, Viktor Gyokeres oraz Alexander Isak.

Przewidywane składy na mecz Francja – Szwecja na MŚ:

Francja: Maignan – Hernandez, Saliba, Upamecano, Kounde – Tchouameni, Rabiot, Doue, Olise, Dembele – Mbappe

Szwecja: Zetterstrom – Gudmundson, Lindelof, Lagerbielke – Stroud, Ayari, Bergvall, Bernhardsson – Isak, Gyokeres, Elanga.