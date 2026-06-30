Nagelsmann zagrożony, Niemcy zdecydują. Wiadomo, co z Kloppem

18:52, 30. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Patrick Berger I Sky

Reprezentacja Niemiec przedwcześnie odpadła z mistrzostw świata. Julian Nagelsmann może nie przetrwać tego blamażu. Federacja dopiero zdecyduje, a zdaniem Patricka Bergera chętny na objęcie kadry jest Juergen Klopp.

Julian Nagelsmann
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fot. Passion2Press/Markus Fischer / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Klopp chętny na posadę selekcjonera Niemców

Reprezentacja Niemiec miała walczyć o najwyższe cele, lecz swój występ na mistrzostwach świata sensacyjnie zakończyła już w 1/16 finału. Do rozstrzygnięcia rezultatu meczu z Paragwajem potrzebne były rzuty karne – te lepiej wykonywała reprezentacja Ameryki Południowej, eliminując faworyzowanego giganta. W kraju jest to oczywiście odbierane jako potężny blamaż, który może przesądzić o zwolnieniu Juliana Nagelsmanna.

Sam selekcjoner deklaruje chęć dalszego prowadzenia kadry, ale federacja dopiero podejmie decyzję w jego sprawie. Kontrakt Nagelsmanna obowiązuje do 2028 roku, natomiast poparcie jego osoby wśród cenionych działaczy zdecydowanie zmalało. Związek chce w pierwszej kolejności przeanalizować sytuację i poznać przyczyny niepowodzenia na tegorocznym mundialu, a dopiero wtedy wyda wyrok.

Naturalnym faworytem do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Niemiec w przypadku zwolnienia Nagelsmanna jest Juergen Klopp. Były trener Liverpool został o to zapytany i zaprzeczył, jakoby faktycznie interesował się tym stanowiskiem. Patrick Berger ze Sky ujawnia natomiast, że z chęcią poprowadziłby drużynę narodową, gdyby otrzymał taką propozycję.

Klopp był już wiele razy przymierzany do pracy z reprezentacją Niemiec. W czerwcu 2024 roku opuścił Liverpool, a po kilku miesiącach odpoczynku dołączył do struktur Red Bulla jako dyrektor ds. piłki nożnej.

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