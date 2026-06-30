Barcelona dogadała się z wychowankiem. Wróci do klubu pod jednym warunkiem

17:54, 30. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Miquel Blazquez / Barca Universal

FC Barcelona planuje odkupić Jana Virgilego podczas okienka transferowego. Jednak jak podaje dziennikarz Miquel Blazquez, Katalończycy poinformowali 19-latka o jednym warunku.

Hansi Flick
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D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona sprowadzi Virgilego z powrotem pod jednym warunkiem

Według doniesień dyrektor sportowy Barcelony spotkał się na początku miesiąca z agentem nastolatka, aby omówić szczegóły transferu. Kluczowym czynnikiem w tej sprawie jest spadek Mallorki z La Ligi. Ta degradacja uruchomiła specjalny zapis w umowie zawodnika, przez który jego klauzula odstępnego spadła z 30 do zaledwie 12 milionów euro.

Blaugrana zachowała 40% praw do kolejnej sprzedaży gracza, gdy ten odchodził w 2025 roku za 3,5 miliona euro. Oznacza to, że Jan Virgili może wrócić do Dumy Katalonii za około 7 milionów euro.

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Sztab szkoleniowy pod wodzą Hansiego Flicka widzi w młodym Hiszpanie idealne uzupełnienie kadry. Szanse na powrót wychowanka są duże, ponieważ z Camp Nou najpewniej pożegna się Roony Bardghji. Szwedzki zawodnik po trudnym debiutanckim sezonie chce odejść w poszukiwaniu regularnej gry. Zwolnione przez niego miejsce w zespole ma zająć właśnie 19-latek.

Piłkarz doskonale zna styl gry katalońskiego klubu. W sezonie 2024/2025 zbierał świetne recenzje, występując w zespołach Juvenil A oraz Barca Atletic. Po przenosinach na Baleary potwierdził swój duży talent.

Swój debiutancki rok w barwach Mallorki zakończył z bilansem dwóch bramek i sześciu asyst w 34 meczach. Dla Barcelony byłby to więc bezpieczny i ekonomiczny ruch w obliczu ciągłych problemów kadrowych.

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