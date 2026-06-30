Niemcy odpadli z MŚ 2026 i ruszyły spekulacje. Klopp nie uciekł od tematu

Reprezentacja Niemiec przeżywa trudne chwile po sensacyjnym odpadnięciu z mundialu, a w kraju coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość kadry i jej selekcjonera.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Nazwisko Kloppa znów wróciło do gry. Jego reakcja mówi wiele

Reprezentacja Niemiec niespodziewanie zakończyła udział w MŚ 2026 już na etapie 1/16 finału. Porażka z Paragwajem po konkursie rzutów karnych wywołała lawinę komentarzy. Jednocześnie niemieckie media i kibice błyskawicznie zaczęli zastanawiać się nad przyszłością drużyny narodowej. Tymczasem w centrum spekulacji znalazł się Juergen Klopp, którego nazwisko od lat przewija się w kontekście objęcia reprezentacji. Były menedżer Liverpoolu odniósł się do pojawiających się spekulacji w jednej z medialnych wypowiedzi.

– Jeszcze o tym nie myślałem. Jako trener często doświadczałem sytuacji, w których wielkie marzenie legło w gruzach. Rozumiem, że kiedy ludzie mówią o nowym selekcjonerze reprezentacji Niemiec, często pada moje nazwisko. W każdym razie, to nie jest odpowiedni moment, żeby o tym mówić, zwłaszcza ze mną. Mam pracę, którą bardzo lubię. I z tego, co słyszałem, bycie trenerem to nie jest praca na pół etatu – powiedział Klopp w rozmowie z MagentaTV.

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Słowa charyzmatycznego trenera pojawiły się w szczególnym momencie dla niemieckiej piłki nożnej. Die Mannschaft byli wymieniani w gronie kandydatów do walki o najwyższe cele, jednak turniej zakończył się dla niej znacznie szybciej, niż przewidywano. W meczu z Paragwajem reprezentacja Niemiec długo szukała sposobu na przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść. Spotkanie zakończyło się remisem po dogrywce (1:1). Tymczasem o awansie zdecydowały rzuty karne, w których skuteczniejsi okazali się reprezentanci Ameryki Południowej.

Mimo narastających dyskusji dotyczących przyszłości reprezentacji, Julian Nagelsmann nie zamierza rezygnować z pełnionej funkcji. Selekcjoner dał jasno do zrozumienia, że chce kontynuować pracę z drużyną narodową i odbudować ją po bolesnym niepowodzeniu.