Atletico Madryt wzmocniło skład. Mistrz Bundesligi na pokładzie

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Oficjalnie: Alejandro Grimaldo zasilił szeregi Atletico Madryt

Atletico Madryt poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Alejandro Grimaldo na zasadzie transferu definitywnego z Bayeru Leverkusen. Hiszpański lewy obrońca pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Tym samym 30-letni wahadłowy został nowym piłkarzem ekipy Diego Simeone, gdzie wzmocni rywalizację w formacji defensywnej.

Kwota tej transakcji przekroczyła 20 milionów euro. Tak więc władze Atletico spełniły oczekiwania wspomnianego wyżej argentyńskiego szkoleniowca, który od dłuższego czasu zabiegał o zwiększenie jakości na boku obrony. Priorytetem madrytczyków był Marc Cucurella, jednak były zawodnik Chelsea ostatecznie wybrał Real Madryt. W tej sytuacji klub z Estadio Metropolitano zdecydował się sięgnąć po Grimaldo, który od kilku kampanii prezentował znakomitą formę w Bundeslidze.

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Urodzony w Valencii piłkarz, którego wcześniej łączono również z Barceloną, Chelsea oraz Besiktasem Stambuł, występował w Bayerze od lipca 2023 roku, gdy trafił na BayArenę na podstawie wolnego transferu z Benfiki Lizbona. W zakończonym sezonie wychowanek La Masii rozegrał 46 spotkań, zdobył 14 bramek i zaliczył 12 asyst, imponując skutecznością jak na lewego defensora. W kampanii 2023/2024 został mistrzem Niemiec razem z ekipą Aptekarzy. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 20 milionów euro.