To był nokaut mundialu. Haaland bez litości dla Brazylii [WIDEO]

Reprezentacja Brazylii była blisko prowadzenia, ale swojej szansy nie wykorzystała. Tymczasem Norwegia była skuteczna i sprawiła ogromną niespodziankę w 1/8 finału MŚ 2026.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brazylia - Norwegia

Wielki wstyd faworyta! Norwegia brutalnie sprowadza Brazylię na ziemię

Reprezentacja Brazylii w roli faworyta przystępowała do potyczki z Norwegami. Canarinhos awans do 1/8 finału zapewnili sobie dzięki pokonaniu Japonii (2:1). Skandynawowie nie zamierzali jednak składać broni, licząc na skuteczność Erlinga Haalanda. W poprzedniej rundzie Norwegowie wyeliminowali WKS (2:1).

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji emocji nie brakowało. Już w czwartej minucie spotkania piłkę do siatki skierował Patrick Berg. Na szczęście dla brazylijskich fanów sędzia anulował to trafienie, dostrzegając pozycję spaloną u jednego z graczy ekipy Stale Solbakkena.

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Tymczasem w 14. minucie okazję na objęcie prowadzenia miała ekipa Carlo Ancelottiego. Faulowany w polu karnym rywali został Matheus Cunha, którego na murawę powalił Kristoffer Ajer, a arbiter wskazał na „wapno”. Jedenastki nie wykorzystał jednak Bruno Guimaraes, którego strzał obronił Orjan Nyland.

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W samej końcówce każda ze stron miała kolejne szanse na trafienie. Najpierw w 41. minucie pokazał się Vinicius Junior. Strzał piłkarza Realu Madryt został jednak obroniony przez golkipera rywali. Z kolei w doliczonym czasie pierwszej połowy Alisson stanął na drodze Martina Odegaarda.

Po zmianie stron błyskawicznie w roli jokera mógł się sprawdzić Endrick. Przy swoim pierwszym kontakcie z piłką po wejściu na boisko młody zawodnik ekipy z Ameryki Południowej mógł błysnąć, jednak spudłował w sytuacji sam na sam z bramkarzem Norwegów i wynik nie uległ zmianie.

𝐄𝐧𝐝𝐫𝐢𝐜𝐤 "ukradł" Viniciusowi najpiękniejszą asystę mundialu 2026!



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Tymczasem dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry ze świetnej strony pokazała się super napastnik Skandynawów. Haaland popisał się kapitalnym uderzeniem głową w 79. minucie po centrze Andreasa Schjelderupa i uderzeniem głową zmusił do kapitulacji golkiper Canarinhos.

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Norwegia prowadzi z Brazylią w 1/8 finału mundialu 2018!



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Tymczasem w 90. minucie napastnik Manchesteru City postawił kropkę nad „i”. Haaland oddał mocne uderzenie sprzed pola karnego. Tym samym awans do ćwierćfinału turnieju wywalczyła reprezentacja Norwegii. Canarihos było stać tylko na honorowe trafienie Neymara. W ramach 1/4 finału zmierzy się z lepszym z pary Meksyk – Anglia. Spotkanie odbędzie się 11 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego w Miami.

Brazylia – Norwegia 1:2 (0:0)

0:1 Erling Haaland 80′

0:2 Erling Haaland 90′

1:2 Neymar 90+10′