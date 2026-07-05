Vinicius stanie naprzeciwko Haalanda. Znamy składy na mecz Brazylii z Norwegią

Brazylia podejmie Norwegię w meczu 1/8 finału mistrzostw świata 2026. To starcie można określić jako pojedynek Viniciusa Juniora z Erlingiem Haalandem. Znamy podstawowe składy na dzisiejsze spotkanie.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Carlo Ancelotti oraz Stale Solbakken odkryli karty

Na rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie mistrzostwach świata dobiegła końca faza 1/16 finału. W niedzielny wieczór kibice będą mogli obejrzeć niezwykle interesujące starcie Brazylii z Norwegią w ramach 1/8 finału tegorocznego mundialu. Nieznacznym faworytem tego pojedynku pozostaje ekipa Canarinhos, która dysponuje ogromnym potencjałem, choć reprezentacja z Europy również ma argumenty, by sprawić niespodziankę. Tuż przed premierowym gwizdkiem sędziego poznaliśmy podstawowe składy obu zespołów.

Carlo Ancelotti oraz Stale Solbakken odkryli karty przed dzisiejszym spotkaniem. W wyjściowej jedenastce Brazylii nie zabrakło takich gwiazd jak Alisson Becker, Marquinhos, Casemiro czy Vinicius Junior. Na ławce rezerwowych zasiedli między innymi Raphinha, Neymar oraz Endrick, natomiast z powodu kontuzji do dyspozycji selekcjonera nie będzie Lucasa Paqueta. Jeśli chodzi o Norwegię, to od pierwszej minuty wystąpią najważniejsze postacie, czyli Martin Odegaard, Alexander Sorloth i Erling Haaland, którzy mają poprowadzić swoją drużynę do awansu.

Premierowy gwizdek sędziego w meczu Brazylia – Norwegia wybrzmi o godzinie 22:00. Transmisję z tej potyczki będzie można obejrzeć na antenach TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Areną rywalizacji będzie Meadowlands Stadium w East Rutherford. Zawody poprowadzi amerykański arbiter Ismail Elfath, a stawką niedzielnego starcia jest promocja do ćwierćfinału mistrzostw świata 2026.

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Wyjściowe jedenastki na spotkanie Brazylia – Norwegia

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Rayan, Bruno, Casemiro, Martinelli – Cunha, Vinicius

BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.



📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports#BateNoPeito



ISSO É BRASIL!! pic.twitter.com/aSYtaWccHi — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

Norwegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Nusa