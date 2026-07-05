Vinicius stanie naprzeciwko Haalanda. Znamy składy na mecz Brazylii z Norwegią

Carlo Ancelotti oraz Stale Solbakken odkryli karty
Na rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie mistrzostwach świata dobiegła końca faza 1/16 finału. W niedzielny wieczór kibice będą mogli obejrzeć niezwykle interesujące starcie Brazylii z Norwegią w ramach 1/8 finału tegorocznego mundialu. Nieznacznym faworytem tego pojedynku pozostaje ekipa Canarinhos, która dysponuje ogromnym potencjałem, choć reprezentacja z Europy również ma argumenty, by sprawić niespodziankę. Tuż przed premierowym gwizdkiem sędziego poznaliśmy podstawowe składy obu zespołów.
Carlo Ancelotti oraz Stale Solbakken odkryli karty przed dzisiejszym spotkaniem. W wyjściowej jedenastce Brazylii nie zabrakło takich gwiazd jak Alisson Becker, Marquinhos, Casemiro czy Vinicius Junior. Na ławce rezerwowych zasiedli między innymi Raphinha, Neymar oraz Endrick, natomiast z powodu kontuzji do dyspozycji selekcjonera nie będzie Lucasa Paqueta. Jeśli chodzi o Norwegię, to od pierwszej minuty wystąpią najważniejsze postacie, czyli Martin Odegaard, Alexander Sorloth i Erling Haaland, którzy mają poprowadzić swoją drużynę do awansu.
Premierowy gwizdek sędziego w meczu Brazylia – Norwegia wybrzmi o godzinie 22:00. Transmisję z tej potyczki będzie można obejrzeć na antenach TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Areną rywalizacji będzie Meadowlands Stadium w East Rutherford. Zawody poprowadzi amerykański arbiter Ismail Elfath, a stawką niedzielnego starcia jest promocja do ćwierćfinału mistrzostw świata 2026.
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Wyjściowe jedenastki na spotkanie Brazylia – Norwegia
Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Rayan, Bruno, Casemiro, Martinelli – Cunha, Vinicius
Norwegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Nusa
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