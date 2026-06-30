Piękne gole Norwegii i WKS-u. Haaland daje awans w końcówce! [WIDEO]

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Norwegia - WKS

Norwegia gra dalej. Haaland strzelił na wagę awansu

Norwegia oraz Wybrzeże Kości Słoniowej zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w fazie grupowej, a we wtorek zmierzyli się bezpośrednio w meczu o awans do 1/8 finału. Trudno było wskazać wyraźnego faworyta na papierze, co potwierdził tez początek spotkania, który był dość chaotyczny. Żadna z drużyn nie mogła przejąć kontroli nad grą. Wydawało się, że do przerwy na tablicy wyników może utrzymać się bezbramkowy remis, ale w 39. minucie błysnął Antonio Nusa. Skrzydłowy perfekcyjnym strzałem dał prowadzenie Norwegom.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋 😍 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐍𝐮𝐬𝐚 perfekcyjnym strzałem daje prowadzenie Norwegii w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej ⚽



🔴📲 Transmisja online ▶ https://t.co/Kf6unA4Lmk pic.twitter.com/xrGcRMQPwE — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 30, 2026

Po zmianie stron zawodnicy Wybrzeża Kości Słoniowej próbowali doprowadzić do remisu. W 60. minucie na placu gry pojawił się Amad Diallo, a kwadrans później został bohaterem indywidualnej akcji. Zawodnik Manchesteru United popędził w pole karne i z dużym spokojem wykończył sytuację, ogrywając jeszcze norweskiego obrońcę.

Dynamiczne wejście 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨 w pole karne Norwegii i Wybrzeże Kości Słoniowej już remisuje 1:1 ⚽



🔴📲 Transmisja online ▶ https://t.co/Kf6unA4Lmk pic.twitter.com/F6yd9UovH9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 30, 2026

To zdarzenie wyraźnie rozkręciło Norwegów, którzy ponownie zaczęli atakować z większym entuzjazmem. Zależało im na uniknięciu dogrywki i zwycięstwie już w regulaminowym czasie gry. W 86. minucie Iworyjczycy zagapili się w defensywie, pozostawiając Erlinga Haalanda zupełnie niepilnowanego. Snajper do tej pory nie zachwycał, ale gdy nadarzyła się dogodna okazja, oczywiście ją wykorzystał. Skierował piłkę do siatki, zapewniając Norwegii prowadzenie i finalnie również awans.

W 1/8 finału Norwegia zmierzy się z Brazylią, która dzień wcześniej pokonała Japonię.

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