Piękne gole Norwegii i WKS-u. Haaland daje awans w końcówce! [WIDEO]

20:58, 30. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Norwegii wchodzi do 1/8 finału mistrzostw świata. We wtorek pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 po zwycięskim trafieniu Erlinga Haalanda.

Norwegia - WKS
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Norwegia - WKS

Norwegia gra dalej. Haaland strzelił na wagę awansu

Norwegia oraz Wybrzeże Kości Słoniowej zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w fazie grupowej, a we wtorek zmierzyli się bezpośrednio w meczu o awans do 1/8 finału. Trudno było wskazać wyraźnego faworyta na papierze, co potwierdził tez początek spotkania, który był dość chaotyczny. Żadna z drużyn nie mogła przejąć kontroli nad grą. Wydawało się, że do przerwy na tablicy wyników może utrzymać się bezbramkowy remis, ale w 39. minucie błysnął Antonio Nusa. Skrzydłowy perfekcyjnym strzałem dał prowadzenie Norwegom.

Po zmianie stron zawodnicy Wybrzeża Kości Słoniowej próbowali doprowadzić do remisu. W 60. minucie na placu gry pojawił się Amad Diallo, a kwadrans później został bohaterem indywidualnej akcji. Zawodnik Manchesteru United popędził w pole karne i z dużym spokojem wykończył sytuację, ogrywając jeszcze norweskiego obrońcę.

To zdarzenie wyraźnie rozkręciło Norwegów, którzy ponownie zaczęli atakować z większym entuzjazmem. Zależało im na uniknięciu dogrywki i zwycięstwie już w regulaminowym czasie gry. W 86. minucie Iworyjczycy zagapili się w defensywie, pozostawiając Erlinga Haalanda zupełnie niepilnowanego. Snajper do tej pory nie zachwycał, ale gdy nadarzyła się dogodna okazja, oczywiście ją wykorzystał. Skierował piłkę do siatki, zapewniając Norwegii prowadzenie i finalnie również awans.

W 1/8 finału Norwegia zmierzy się z Brazylią, która dzień wcześniej pokonała Japonię.

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