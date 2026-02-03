Wraca temat dopingu na meczu Polski. Kibice czekali na coś innego

Reprezentacja Polski najwyraźniej nie będzie mogła liczyć na zorganizowany doping kibiców podczas meczu z Albanią na PGE Narodowym. Głos w tej sprawie zabrało stowarzyszenie "To My Polacy".

PZPN nie chce współpracować z kibicami

Reprezentacja Polski przygotowuje się do półfinałowego meczu barażowego o awans na mundial. Spotkanie przeciwko Albanii odbędzie się 26 marca na PGE Narodowym. Stawka jest ogromna, ale raczej nasi kadrowicze nie będą mogli liczyć na fanatyczny doping kibiców na stadionie.

Jakiś czas temu, gdy powstało stowarzyszenie „To My Polacy” mogło wydawać się, że kwestia dopingu na meczach Biało-czerwonych zostanie wyjaśniona i znów będzie znakomita atmosfera. Na to się jednak nie zanosi. Podczas meczu z Holandią nie dopuszczono do zaprezentowania oprawy przygotowanej przez kibiców, którzy w ramach protestu nawet przedwcześnie opuścili stadion.

Sytuacja wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, bo PZPN nie zamierza współpracować ze stowarzyszeniem w obecnej formie. – Dzisiaj o godzinie 10:30 miało miejsce nasze spotkanie z władzami PZPN dotyczące zorganizowanego dopingu na meczach barażowych. Przekazano nam informacje, że dalsza współpraca w obecnej formie nie będzie kontynuowana – przekazano na oficjalnym profilu „To My Polacy” w serwisie „X”.

A zakazana oprawa została w miniony weekend zaprezentowana przez fanów Górnika Zabrze przy okazji meczu z Piastem Gliwice. Wcześniej, bo w grudniu, pojawiła się na meczu ŁKS-u Łódź z Wisłą Kraków. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach pojawi się na następnych stadionach.

