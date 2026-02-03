Chelsea sprzeda gwiazdę za 110 mln euro. Decyzja podjęta

09:33, 3. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Chelsea uważnie obserwuje rosnące zainteresowanie Enzo Fernandezem przed letnim oknem transferowym. The Blues są gotowi rozważyć oferty, jeśli te będą zadowalające pod względem finansowym, donosi CaughOffside.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Real Madryt i PSG analizują sytuację Enzo Fernandeza

Chelsea wchodzi w okres, w którym nawet piłkarze z długimi kontraktami nie mogą czuć się całkowicie bezpiecznie. Enzo Fernandez ma umowę ważną do 2032 roku i nadal pełni centralną rolę w zespole. Jego wpływ na grę jest wyraźny, a liczby tylko to potwierdzają. W obecnym sezonie zdobył jedenaście bramek i zanotował cztery asysty.

Mimo to wokół Argentyńczyka zaczyna robić się coraz głośniej. Europejskie kluby z najwyższej półki monitorują jego sytuację. Jednym z nich jest Real Madryt, który szuka wzmocnień w środku pola. Fernandez uchodzi za zawodnika gotowego do przejęcia odpowiedzialności i roli lidera.

Inaczej do sprawy podchodzi Paris Saint Germain. Francuski klub widzi w Argentyńczyku twarz nowego projektu sportowego. PSG dysponuje środkami, które pozwalają realnie myśleć o spełnieniu oczekiwań Chelsea. To może mieć znaczenie, jeśli Anglicy zdecydują się na sprzedaż.

Oficjalnie Chelsea nie rozważa rozstania. Trener Liam Rosenior konsekwentnie buduje zespół wokół Fernandeza. W klubie jest on traktowany jako punkt odniesienia na dziś i na przyszłość. Jednocześnie realia finansowe mogą wymusić trudne decyzje. W kuluarach mówi się, że oferta rzędu 100–110 milionów euro skłoniłaby klub do sprzedaży swojego gwiazdora.

