Chelsea sprzeda gwiazdę za 110 mln euro. Decyzja podjęta

Chelsea uważnie obserwuje rosnące zainteresowanie Enzo Fernandezem przed letnim oknem transferowym. The Blues są gotowi rozważyć oferty, jeśli te będą zadowalające pod względem finansowym, donosi CaughOffside.

Real Madryt i PSG analizują sytuację Enzo Fernandeza

Chelsea wchodzi w okres, w którym nawet piłkarze z długimi kontraktami nie mogą czuć się całkowicie bezpiecznie. Enzo Fernandez ma umowę ważną do 2032 roku i nadal pełni centralną rolę w zespole. Jego wpływ na grę jest wyraźny, a liczby tylko to potwierdzają. W obecnym sezonie zdobył jedenaście bramek i zanotował cztery asysty.

Mimo to wokół Argentyńczyka zaczyna robić się coraz głośniej. Europejskie kluby z najwyższej półki monitorują jego sytuację. Jednym z nich jest Real Madryt, który szuka wzmocnień w środku pola. Fernandez uchodzi za zawodnika gotowego do przejęcia odpowiedzialności i roli lidera.

Inaczej do sprawy podchodzi Paris Saint Germain. Francuski klub widzi w Argentyńczyku twarz nowego projektu sportowego. PSG dysponuje środkami, które pozwalają realnie myśleć o spełnieniu oczekiwań Chelsea. To może mieć znaczenie, jeśli Anglicy zdecydują się na sprzedaż.

Oficjalnie Chelsea nie rozważa rozstania. Trener Liam Rosenior konsekwentnie buduje zespół wokół Fernandeza. W klubie jest on traktowany jako punkt odniesienia na dziś i na przyszłość. Jednocześnie realia finansowe mogą wymusić trudne decyzje. W kuluarach mówi się, że oferta rzędu 100–110 milionów euro skłoniłaby klub do sprzedaży swojego gwiazdora.

