Reprezentacja Polski po remisie z Holandią przygotowuje się do niedzielnego meczu z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata. Poznaliśmy już skład sędziowski na ten pojedynek.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Obrenovic arbitrem głównym meczu Polska – Finlandia

Reprezentacja Polski bardzo dobrze zaprezentowała się w czwartkowym meczu z Holandią. Remis z Oranje został odebrany w naszym kraju jako spory sukces. Selekcjoner Jan Urban z pewnością może być zadowolony z debiutu w tej roli. Polska kadra nie ma jednak chwili wytchnienia i już przygotowuje się do kolejnego meczu w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Następnym rywalem Polaków będą Finowie. Mecz odbędzie się w niedzielę, 7 września, w Chorzowie, a pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 20:45. Sędzią głównym tego spotkania będzie Słoweniec Rade Obrenovic. Na liniach pomagać mu Jure Praprotnik i Grega Kordez. Do roli arbitra technicznego wyznaczono Mateja Juga, a za VAR odpowiedzialny będzie Alen Borosak.

Rade Obrenovic miał okazję niedawno sędziować mecz Polski z Walią w Lidze Narodów. Pojedynek rozegrany we Wrocławiu zakończył się wygraną Biało-czerwonych 2:1. Ponadto sędziował spotkanie eliminacji Ligi Europy Jagiellonia Białystok – Ajax Amsterdam w sierpniu 2024.

Polska przegrała czerwcowy pojedynek z Finlandią. Wyjazdowy mecz zakończył się porażką naszej kadry 1:2. Dlatego w starciu w Chorzowie podopieczni Jana Urbana muszą wygrać i to najlepiej różnicą dwóch bramek, aby zniwelować straty. Wynik będzie niezwykle istotny w kontekście walki o awans na przyszłoroczny mundial.

