Austria gotowa na Messiego. Trzy zmiany

17:59, 22. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Argentyna - Austria to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się w Arlington.

Lionel Messi
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna – Austria: wyjściowe jednenastki

Na AT&T Stadium w Arlington dojdzie do pojedynku dwóch ekip, które wygrały swoje spotkania w 1. kolejce zmagań w fazie grupowej. Argentyna w efektownym stylu rozbiła Algierię, natomiast Austria pokonała 3:1 Jordanię. Chociaż Albicelestes są faworytem tego starcia, nikt nie odbiera szans ekipie Ralfa Rangnicka.

Lionel Scaloni, selekcjoner mistrzów świata z 2022 roku, dokonał tylko jednej zmiany w porównaniu z poprzednim meczem. W miejsce Gonzalo Montiela pojawił się Nahuel Molina. Natomiast Rangnick zdecydował się na trzy roszady. Kevin Danso, Paul Wanner i Michael Gregoritsch zastąpili Philippa Lienharta, Phillippa Mwene i Sasę Kalajdzica.

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Argentyna – Austria: oficjalne składy

Argentyna: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martínez

Austria: Alexander Schlager, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Paul Wanner, Michael Gregoritsch

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