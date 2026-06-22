Argentyna - Austria to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się w Arlington.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna – Austria: wyjściowe jednenastki

Na AT&T Stadium w Arlington dojdzie do pojedynku dwóch ekip, które wygrały swoje spotkania w 1. kolejce zmagań w fazie grupowej. Argentyna w efektownym stylu rozbiła Algierię, natomiast Austria pokonała 3:1 Jordanię. Chociaż Albicelestes są faworytem tego starcia, nikt nie odbiera szans ekipie Ralfa Rangnicka.

Lionel Scaloni, selekcjoner mistrzów świata z 2022 roku, dokonał tylko jednej zmiany w porównaniu z poprzednim meczem. W miejsce Gonzalo Montiela pojawił się Nahuel Molina. Natomiast Rangnick zdecydował się na trzy roszady. Kevin Danso, Paul Wanner i Michael Gregoritsch zastąpili Philippa Lienharta, Phillippa Mwene i Sasę Kalajdzica.

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Argentyna – Austria: oficjalne składy

Argentyna: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martínez

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Argentina’s XI against Austria 🇦🇹



Score predictions? 🤔 pic.twitter.com/3YswssLamw — 433 (@433) June 22, 2026

Austria: Alexander Schlager, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Paul Wanner, Michael Gregoritsch