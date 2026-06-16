Argentyna z dużym wyzwaniem na start mundialu. Będzie niespodzianka?

Argentyna rozpocznie zmagania na Mistrzostwach Świata 2026 od meczu z Algierią, a więc dość uznanym rywalem. Przed ekipą Leo Messiego duże wyzwanie.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Leo Messi

Argentyna powtórzy wielki sukces? Łatwo nie będzie

Reprezentacja Argentyny przed czterema laty triumfowała na mistrzostwach świata w Katarze, a teraz chce powtórzyć ten wielki sukces. Łatwo nie będzie – kandydatów do złota jest więcej, a Argentyńczycy są mocno uzależnieni od dyspozycji Leo Messiego. Oczywiście ma w swoich szeregach inne gwiazdy, ale nie ulega wątpliwościom, że to legenda Barcelony będzie wciąż liderem całej drużyny.

Argentyna rozpocznie zmagania na tegorocznym mundialu w środową noc, kiedy to zagra z Algierią. Na start dostaje więc wymagającego rywala, z którym komplet punktów może być problemem. Na papierze faworytem będzie oczywiście hegemon z Ameryki Południowej, który wygrał ostatnie siedem meczów towarzyskich, przygotowujących do turnieju. Warto przy tym pamiętać, że w Katarze Argentyńczycy potknęli się w meczu otwarcia, by potem zdominować swoich kolejnych przeciwników.

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W drodze na mistrzostwa świata Argentyńczycy wygrali swoją grupę eliminacyjną, wyprzedzając Ekwador, Kolumbię, Urugwaj czy Brazylię. Doznali cztery porażki, zwyciężając przy tym dwunastokrotnie, a dwa razy dzieląc się punktami. Argentyna ma za sobą również siedem wygranych meczów towarzyskich z rzędu – tuż przed mundialem pokonali Honduras (2-0) oraz Islandię (3-0).

Algieria chce powalczyć o dobry wynik. Awans to cel minimum

Algieria po raz piąty w swojej historii wywalczyła awans na mistrzostwa świata. Najlepszy wynik zanotowała w 2014 roku, kiedy to dotarła do 1/8 finału. Przed pierwszym meczem tegorocznego turnieju panuje natomiast w kraju spory optymizm. Zdaje się, że Algierczycy dysponują jakościowym i wyrównanym składem. To mieszanka młodych talentów z doświadczonymi gwiazdami, takimi jak Riyad Mahrez.

Na początku roku reprezentacja Algierii rywalizowała w Pucharze Narodów Afryki, gdzie dotarła do ćwierćfinału – tam lepsza okazała się Nigeria. Awans na mistrzostwa świata nie był za to dla niej problematyczny – z dużym spokojem poradziła sobie ze swoimi grupowymi rywalami, choć trzeba oddać, że dysponowała zdecydowanie największym potencjałem piłkarskim. Wygrała osiem z dziesięciu grupowych spotkań, wyprzedzając Ugandę, Mozambik, Gwineę, Botswanę oraz Somalię.

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Algieria powalczy z Argentyną o punkty

Nie można przedwcześnie skreślać reprezentacji Algierii, która podczas przygotowań do mundialu była w stanie pokonać Holandię czy zremisować z Urugwajem. Dla Argentyny poważne granie może zacząć się dopiero w fazie pucharowej, za to Algierczykom będzie bardzo zależeć na zapunktowaniu już w pierwszej kolejce fazy grupowej.

Gwiazdy, które mogą zrobić różnicę

Oczywiście oczy wszystkich kibiców będą zwrócone na Leo Messiego, dla którego to najprawdopodobniej ostatni mundial w piłkarskiej karierze. Trudno będzie mu powtórzyć wyczyn sprzed czterech lat, kiedy to poprowadził reprezentację Argentyny do wielkiego sukcesu. Oprócz niego, do największych gwiazd drużyny należą oczywiście Lautaro Martinez, Enzo Fernandez czy Julian Alvarez. Być może miejsce w składzie wywalczy też Nico Paz, mający za sobą znakomity sezon w Serie A.

W ekipie Algierii też nie brakuje ciekawych jednostek. Liderem drużyny powinien być doświadczony i świetnie znany Riyad Mahrez, natomiast w jego cieniu wyrastają kolejne gwiazdy – przede wszystkim Ibrahim Maza czy Amine Gouiri. Obaj są przewidziani do gry od pierwszej minuty i mogą stanowić o sile ofensywy afrykańskiej kadry.

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Algieria na MŚ:

Niemcy: Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Medina – de Paul, Mac Allister, Fernandez – Almada, Martinez, Messi

Curacao: Zidane – Belhali, Bensebaini, Hadjam, Ait-Nouri – Boudaoui, Bentaleb – Mahrez, Maza, Gouiri – Amoura

Kiedy mecz Argentyna – Algieria?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Argentyny i Algierii odbędzie się 17 czerwca o godzinie 03:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.