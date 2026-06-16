Wisła Kraków faworytem do transferu! Trzy polskie kluby w grze

15:54, 16. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  gsp.ro

Wisła Kraków pracuje nad transferem nowego bramkarza. Portal gsp.ro twierdzi, że jest faworytem w walce o zawodnika CFR Cluj. Jej golkiperem może zostać Mihai Popa, który wzbudza duże zainteresowanie wśród klubów Ekstraklasy.

Piłkarze Wisły Kraków
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła coraz bliżej nowego bramkarza. Chcą go też inni

Wisła Kraków pożegnała już dwóch swoich bramkarzy – wygasających kontraktów nie przedłużyli Anton Chichkan oraz Kamil Broda. Żaden z nich nie był podstawowym zawodnikiem, więc nie można tu mówić o istotnych stratach dla drużyny. Nie zmienia to faktu, że jednym z celów na letnie okienko jest wzmocnienie tej formacji i sprowadzenie konkurenta dla Patryka Letkiewicza. Biała Gwiazda od tygodni jest łączona z kolejnymi bramkarzami, a ostatnio na jej radarach miały pojawić się dwa nazwiska – Marcel Łubik oraz Mihai Popa.

Wydawało się, że to właśnie młodzieżowy reprezentant Polski zasili szeregi beniaminka, ale ta sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Wiadomo, że nie pozostanie w Górniku Zabrze, natomiast do walki o wypożyczenie włączył się GKS Katowice, co oficjalnie potwierdzają przedstawiciele klubu. Wisła jednocześnie pracuje więc w kwestii pozyskania Rumuna, który będzie dostępny w ramach wolnego transferu.

Popa rozstaje się bowiem z CFR Cluj, z którym łączy go umowa do końca czerwca. Portal gsp.ro twierdzi, że to Biała Gwiazda jest wręcz faworytem w rywalizacji o jego podpis. 25-latek generuje duże zainteresowanie w Polsce, bowiem chcą go u siebie też Motor Lublin oraz Cracovia.

Na dzisiaj trudno przesądzać, gdzie wyląduje Popa, ale te doniesienia jasno wskazują kierunek, w jakim podąża Wisła. Transfer nowego bramkarza to wręcz jej priorytet.

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