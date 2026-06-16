110 mln euro, a to nie koniec! Bayern szykuje kolejne transfery

Bayern Monachium miał już dopiąć dwa letnie transfery. Na Nathaniela Browna oraz Ismaela Saibariego wyda około 110 milionów euro. Fabrizio Romano potwierdza, że to nie koniec wzmocnień niemieckiego hegemona.

Eibner-Pressefoto / Alamy Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Weber Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern dopina dwa transfery. Będą kolejne

Bayern Monachium ma za sobą udany sezon, zakończony dominacją na krajowym podwórku. Bawarczycy zdobyli dublet – mistrzostwo Niemiec oraz Puchar Niemiec – natomiast nie zdołali zrealizować celu w Lidze Mistrzów, z którą pożegnali się po półfinałowej porażce z Paris Saint-Germain. Mimo tego, władze mają świadomość, że ten projekt zmierza we właściwym kierunku i pod wodzą Vincenta Kompany’ego zespół będzie się tylko rozwijał. Z tego względu zamierzają mocno zainwestować w letnie wzmocnienia.

Wygląda na to, że Bayern wkrótce ogłosi dwóch nowych piłkarzy. Miał nastąpić przełom w negocjacjach transferów Ismaela Saibariego z PSV Eindhoven oraz Nathaniela Browna z Eintrachtu Frankfurt. Obaj w tym momencie walczą o dobry wynik na mundialu, a nawet mają na swoich kontach po jednej bramce. Bawarczycy w sumie mają wydać na nich około 110 milionów euro.

W przeszłości Bayern nie słynął z przesadnych wydatków, więc wielu kibiców myślało, że wraz z pozyskaniem Saibariego oraz Browna letnie okienko w Monachium dobiegnie końca. Nic bardziej mylnego – Fabrizio Romano zapowiada, że klub będzie pracował nad kolejnymi transferami.

Bayern potrzebuje głębi składu i jakości na wszystkich pozycjach, tak aby skutecznie walczyć na każdym froncie. Spodziewane są więc kolejne ruchy, w tym między innymi transfer nowego pomocnika czy środkowego obrońcy.