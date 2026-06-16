Wszystkie oczy na Messiego. Tak ma wyglądać plan Argentyny na ten mecz

16:32, 16. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Argentyny w nocy z wtorku na środę czasu polskiego rozegra pierwszy mecz na MŚ 2026. Wygląda na to, że Lionel Messi ponownie wyprowadzi Albicelestes na boisko.

Lionel Scaloni
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fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Messi znów w centrum uwagi. Tak może wyglądać jego kolejny wielki wieczór

Reprezentacja Argentyny będzie zdecydowanym faworytem spotkania z Algierią podczas MŚ 2026. Według przewidywań selekcjoner mistrzów świata nie zamierza rezygnować ze sprawdzonych liderów, którzy od lat stanowią o sile zespołu.

W bramce Argentyńczyków powinien stanąć Emiliano Martinez. Linię obrony mają natomiast tworzyć Nahuel Molina, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez i Facundo Medina. W środku pola spodziewani są Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez oraz Alexis Mac Allister. Tymczasem za kreowanie akcji ofensywnych odpowiadać ma Thiago Almada. W ataku zobaczymy najpewniej duet Lionel Messi-Lautaro Martinez.

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Algierczycy również mogą wystawić bardzo interesującą jedenastkę. Największą gwiazdą zespołu pozostaje Riyad Mahrez, który ma wspierać ofensywę razem z Ibrahimem Mazą i Mohamedem Amourą. Z kolei na pozycji napastnika przewidywany jest występ Amine’a Gouiriego.

W defensywie mają zagrać Rafik Belghali, Mandi, Chergui oraz Ait-Nouri, a środek pola stworzą prawdopodobnie Nabil Bentaleb i Hicham Boudaoui. Między słupkami powinien pojawić się Zidane.

Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Argentyna dysponuje większą liczbą gwiazd i doświadczeniem z największych turniejów, jednak Algieria ma w składzie piłkarzy potrafiących wykorzystać każdą okazję do szybkiego kontrataku.

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Algieria

W ekipie Lionela Scaloniego nie będzie mógł wystąpić Nicolas Tagliafico. Z kolei w drużynie z Afryki zabraknie Ramy’ego Bensebainiego.

Argentyna (4-4-2): Emiliano Martinez – Nahuel Molina, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Facundo Medina – Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Thiago Almada – Lionel Messi, Lautaro Martinez

Algieria (4-2-3-1): Zidane – Belghali, Aissa Mandi, Chergui, Rayan Ait-Nouri – Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui – Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura – Amine Gouiri.

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