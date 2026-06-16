Guardiola traci jednego ze swoich ulubieńców. Real dopiął hit

15:50, 16. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Real Madryt dopiął kolejny głośny transfer. Do zespołu z La Liga dołącza Bernardo Silva, który po ośmiu latach opuszcza Manchester City i przenosi się do Hiszpanii.

Jose Mourinho
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fot. Dpa picture Alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Bernardo Silva zamienia Man City na Real Madryt

Real Madryt pozyskał Bernardo Silvę. Jak poinformował Fabrizio Romano na X, reprezentant Portugalii podpisał kontrakt z klubem ze stolicy Hiszpanii. Doświadczony pomocnik związał się z Królewskimi dwuletnią umową, zawierającą opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

Transfer jest jednym z najgłośniejszych ruchów tego okna transferowego. 31-letni zawodnik dołącza do Realu jako wolny agent, co oznacza, że Madrytczycy nie musieli płacić kwoty odstępnego. Bernardo Silva przez ostatnie lata należał do najważniejszych piłkarzy Manchesteru City i był jednym z filarów sukcesów zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę.

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Portugalczyk trafił do Manchesteru City latem 2017 roku z AS Monaco. Od tego czasu rozegrał setki spotkań w barwach The Citizens, stając się jednym z najbardziej wszechstronnych i cenionych pomocników w europejskim futbolu. Wyróżniał się nie tylko techniką i kreatywnością, ale również ogromną pracowitością oraz zdolnością do gry na kilku pozycjach.

Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza, Bernardo Silva rozpocznie teraz nowy etap kariery w barwach Realu. Królewscy zyskują piłkarza o ogromnym doświadczeniu, który przez lata regularnie występował na najwyższym poziomie zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich. Transfer Portugalczyka ma wzmocnić rywalizację w środku pola i zwiększyć możliwości taktyczne zespołu z Estadio Santiago Bernabeu.

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