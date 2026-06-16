Guardiola traci jednego ze swoich ulubieńców. Real dopiął hit

Bernardo Silva zamienia Man City na Real Madryt
Real Madryt pozyskał Bernardo Silvę. Jak poinformował Fabrizio Romano na X, reprezentant Portugalii podpisał kontrakt z klubem ze stolicy Hiszpanii. Doświadczony pomocnik związał się z Królewskimi dwuletnią umową, zawierającą opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon.
Transfer jest jednym z najgłośniejszych ruchów tego okna transferowego. 31-letni zawodnik dołącza do Realu jako wolny agent, co oznacza, że Madrytczycy nie musieli płacić kwoty odstępnego. Bernardo Silva przez ostatnie lata należał do najważniejszych piłkarzy Manchesteru City i był jednym z filarów sukcesów zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę.
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Portugalczyk trafił do Manchesteru City latem 2017 roku z AS Monaco. Od tego czasu rozegrał setki spotkań w barwach The Citizens, stając się jednym z najbardziej wszechstronnych i cenionych pomocników w europejskim futbolu. Wyróżniał się nie tylko techniką i kreatywnością, ale również ogromną pracowitością oraz zdolnością do gry na kilku pozycjach.
Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza, Bernardo Silva rozpocznie teraz nowy etap kariery w barwach Realu. Królewscy zyskują piłkarza o ogromnym doświadczeniu, który przez lata regularnie występował na najwyższym poziomie zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich. Transfer Portugalczyka ma wzmocnić rywalizację w środku pola i zwiększyć możliwości taktyczne zespołu z Estadio Santiago Bernabeu.