Real Madryt interesuje się pomocnikiem Borussii Dortmund

Real Madryt złożył zapytanie do Borussii Dortmund w sprawie potencjalnego transferu Felixa Nmechy. Niemiecki klub nie myśli jednak o sprzedaży 25-letniego pomocnika - podaje stacja Sky Sports.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Felix Nmecha łączony z Realem Madryt

Real Madryt jest bardzo aktywny podczas letniego okienka transferowego. Hiszpański gigant ogłosił już sprowadzenie Marca Cucurelli, a w najbliższym czasie ma również poinformować o zakontraktowaniu Denzela Dumfriesa, Ibrahimy Konate oraz Bernardo Silvy. Nowy-stary trener drużyny Królewskich – Jose Mourinho – liczy jednak na kolejne wzmocnienia składu. Portugalski szkoleniowiec chce dysponować możliwie najszerszą kadrą, która pozwoli jego zespołowi skutecznie rywalizować na wszystkich frontach w nadchodzącym sezonie.

Jedną z próśb Mourinho jest zwiększenie rywalizacji w środku pola. Jak informuje stacja „Sky Sports”, na celowniku Realu Madryt znalazł się Felix Nmecha. Władze klubu z Santiago Bernabeu miały już skontaktować się z Borussią Dortmund w sprawie potencjalnego transferu 25-letniego niemieckiego pomocnika. Działacze z Signal Iduna Park nie zamierzają jednak rozstawać się ze swoją gwiazdą. Ich stanowisko mogłaby zmienić jedynie wyjątkowo wysoka oferta, znacząco przewyższająca obecną wartość rynkową zawodnika.

Nmecha trafił do ekipy BVB w lipcu 2023 roku z Wolfsburga za 30 milionów euro. Wcześniej rozwijał się w akademii Manchesteru City. W minionej kampanii rozegrał 42 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty. Kontrakt dziewięciokrotnego reprezentanta Niemiec obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia mierzącego 190 centymetrów pomocnika na około 50 milionów euro, choć Borussia Dortmund wysłuchałaby tylko propozycji opiewających na znacznie wyższą kwotę.