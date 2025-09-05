Messi z kolejnym popisem. Reakcja kolegi mówi wszystko

Reprezentacja Argentyny pokonała Wenezuelę (3:0) w eliminacjach MŚ 2026. Tymczasem skrzydłowy Realu Madryt podzielił się swoimi przemyśleniami na temat gry z Lionelem Messim.

fot. Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono o występie u boku Lionela Messiego

Reprezentacja Argentyny w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego pewnie pokonała Wenezuelę w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Świetny występ zanotował Lionel Messi, który zdobył dwie bramki. Tymczasem po meczu kilka słów na temat wspólnej gry z legendą wygłosił Franco Mastantuono, młody zawodnik Realu Madryt.

– To niesamowite grać z Lionelem Messim. To było moje marzenie od dawna. Był moim idolem od dziecka. Śledziłem całą jego karierę – powiedział Mastantuono w rozmowie z Madrid Universal.

Warto zaznaczyć, że Messi nie ogłosił jeszcze oficjalnie zakończenia kariery reprezentacyjnej. W zeszłym tygodniu poinformował jednak, że mecz z Wenezuelą był jego ostatnim występem w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.

Messi ma na swoim koncie 194 mecze w drużynie narodowej i zdobył w nich łącznie 114 bramek. Zadebiutował w reprezentacji Argentyny w sierpniu 2005 roku.

Zespół prowadzony przez Lionela Scaloniego w przyszłym tygodniu rozegra kolejne spotkanie. Tym razem Argentyna zmierzy się na wyjeździe z Ekwadorem. Albicelestes liczą na kolejne zwycięstwo, zwłaszcza że ich ostatnia porażka z Ekwadorem miała miejsce w październiku 2015 roku. Argentyńczycy są liderem tabeli z 38 punktami, wyprzedzając o 10 oczek Brazylię.

