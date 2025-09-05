Nie tylko Real i Liverpool. Barcelona też chce tego zawodnika

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Guehi znalazł się na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona planuje nie tylko poprawić jakość ofensywy, ale również wzmocnić linię obrony. Według najnowszych doniesień medialnych, Katalończycy są zainteresowani zawodnikiem, który od dłuższego czasu był łączony z przeprowadzką do Liverpoolu. Informacje na ten temat przekazał serwis Sport.es.

Źródło podaje, że na celowniku Barcelony znalazł się Marc Guehi, obecnie reprezentujący barwy Crystal Palace. Reprezentant Anglii mógłby dołączyć do drużyny z Camp Nou na zasadzie wolnego transferu latem przyszłego roku, ponieważ jego kontrakt z angielskim klubem wygasa po zakończeniu sezonu 2025/2026.

Zadanie nie będzie jednak łatwe do zrealizowania. Po Marca Guehiego zgłosiło się już kilku poważnych kandydatów. Nie tylko aktualny mistrz Premier League ma ochotę pozyskać defensora, ale również Real Madryt bacznie obserwuje rozwój sytuacji.

Marc Guehi trafił do Crystal Palace w 2021 roku. W bieżącym sezonie środkowy obrońca rozegrał sześć spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę. Obecna wartość rynkowa zawodnika jest szacowana na 45 milionów euro.

Jeśli transfer doszedłby do skutku, Marc Guehi musiałby walczyć o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony z takimi piłkarzami jak Ronald Araujo, Pau Cubarsi czy Andreas Christensen. Oczywiście to stan na dzisiaj, ponieważ w niedalekiej przyszłości również wspomniani zawodnicy mogą zmienić barwy klubowe.

