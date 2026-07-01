Hurkacz mecz dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. O której godzinie? (01.07.2026)

Hurkacz mecz dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. Sprawdź, o której gra Hurkacz z Ofnerem i gdzie oglądać Wimbledon w TV i online.

Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

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Kiedy gra Hurkacz? O której?

Najbliższy mecz Huberta Hurkacza zostanie rozegrany w środę 1 lipca 2026 roku. Polak zmierzy się z Sebastianem Ofnerem w 2. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00. Warto jednak pamiętać, że dokładna godzina rozpoczęcia może zależeć od przebiegu wcześniejszych meczów na danym korcie.

Hurkacz bardzo dobrze rozpoczął tegoroczną rywalizację na trawiastych kortach w Londynie. W pierwszej rundzie pokonał rozstawionego z numerem jedenastym Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6, meldując się w kolejnej fazie turnieju.

Rywalem Polaka będzie Sebastian Ofner. Austriak w swoim pierwszym meczu wygrał z Hamadem Medjedoviciem po pięciosetowym pojedynku. Hurkacz i Ofner mierzyli się dotąd raz – w maju 2025 roku w półfinale turnieju ATP w Genewie. Wówczas lepszy był zawodnik z Wrocławia, który zwyciężył 6:3, 6:4.

Mecz Hurkacz dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Hubert Hurkacz – Sebastian Ofner można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Hurkacz dzisiaj: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Hubert Hurkacz – Sebastian Ofner będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Extra 2.

Mecz Hurkacz dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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