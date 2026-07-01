Mbappe pobił wielki rekord MŚ. Zostawił w tyle legendy

Kylian Mbappe poprowadził Francję do zwycięstwa w starciu ze Szwecją i awansu do 1/8 finału MŚ 2026. Gwiazdor Trójkolorowych zdobył dwie bramki i pobił rekord mundialu.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe najlepszy w Europie

Reprezentacja Francji jest bezbłędna na MŚ 2026. Les Bleus w czterech meczach sięgnęli po cztery zwycięstwa i są już w 1/8 finału. Za sukcesy ekipy Didiera Deschampsa odpowiada przede wszystkim Kylian Mbappe, który przed rywalizacją ze Szwecją miał na koncie cztery gole.

W pojedynku z drużyną Grahama Pottera 27-latek dwukrotnie zaskoczył Jacoba Widella Zetterströma i powiększył swój dorobek do sześciu bramek. To oznacza, że Mbappe może pochwalić się już aż 18 trafieniami w historii swoich występów na mundialu.

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Dzięki dubletowi w 1/16 finału kapitan Trójkolorowych stał się najlepszym europejskim strzelcem na MŚ. Napastnik Realu Madryt został samodzielnym liderem. Drugie miejsce z 16 golami zajmuje Miroslav Klose. Na trzeciej lokacie plasuje się Gerd Müller (14 bramek), czwarty jest Just Fontaine (13), a piąty Jürgen Klinsmann (11).

Kylian Mbappé becomes the top European goalscorer in #FIFAWorldCup history 🌟 pic.twitter.com/96wJcfhip1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

Już 4 lipca Mbappe otrzyma kolejną okazję na powiększenie tego dorobku. O 23:00 Lincoln Financial Field w Filadelfii rozpocznie się spotkanie Francja – Paragwaj w 1/8 finału MŚ 2026. Les Bleus są zdecydowanymi faworytami tego spotkania.