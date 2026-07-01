Reprezentacja Anglii zmierzy się z kolejną afrykańską drużyną na mundialu. W 1/16 finału ich rywalem będzie DR Konga. Oto oficjalne składy na mecz Anglia - DR Konga.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Oficjalne składy na mecz Anglia – DR Konga

Reprezentacja Anglii będzie zdecydowanym faworytem nadchodzącego meczu w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Na ich drodze do awansu stanie DR Konga, czyli jedna z najsłabszych drużyn, które pozostały w stawce. Do tej pory Afrykańczycy wygrali tylko jedno spotkanie, pokonując w ostatniej kolejce Uzbekistan. Nie można ich jednak lekceważyć, ponieważ postawili się Portugalii.

Anglicy dobrze wiedzą, że gra przeciwko drużynom z Afryki nie jest łatwa. Przekonali się o tym w starciu z Ghaną. W związku z tym Thomas Tuchel nie zamierza rotować składem. Selekcjoner Synów Albionu desygnował do gry najmocniejszą obecnie jedenastkę.

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W wyjściowej jedenastce zobaczymy m.in. Marcusa Rashforda, Harry’ego Kane’a, Jude’a Bellinghama, Declana Rice’a czy Elliota Andersona. Ponadto wystąpi oczywiście Jordan Pickford, Marc Guehi, Djed Spence oraz Matt O’Reilly.

DR Konga ponownie zagra bez zawodnika z Ekstraklasy, czyli Steve’a Kapuadiego. W obronie zagrają Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba oraz Masuaku. Kibice mogą kojarzyć również napastnika Kongijczyków, czyli Yoane Wissę z Newcastle.

Oficjalne składy na mecz Anglia – DR Konga:

Anglia: Pickford – Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly – Rice, Anderson, Bellingham – Madueke, Kane, Rashford

DR Konga: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Mukau, Mbuku, Sadiki, Moutoussamy – Cipenga, Wissa