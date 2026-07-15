Fabian Ruiz talizmanem reprezentacji Hiszpanii. Niesamowita statystyka

Fabian Ruiz rozegrał 49 meczów w barwach reprezentacji Hiszpanii i ani razu nie przegrał. Pomocnik cieszył się z 34 zwycięstw oraz 15 razy remisował.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Hiszpania nigdy nie przegrała z Fabianem Ruizem w składzie

Fabian Ruiz jest jednym z największych wygranych reprezentacji Hiszpanii podczas mistrzostw świata 2026. Choć na początku turnieju 30-letni pomocnik pełnił rolę rezerwowego, to w ostatnich meczach wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie kosztem Pedriego. Gwiazdor Paris Saint-Germain rozpoczął od pierwszej minuty spotkania z Belgią (2:1) oraz Francją (2:0). W starciu z Belgami wpisał się na listę strzelców, a swoją świetną postawą w obu potyczkach znacząco przyczynił się do awansu ekipy La Furia Roja do wielkiego finału mundialu.

Co ciekawe, mierzący 188 centymetrów pomocnik może pochwalić się imponującą serią w narodowych barwach. Fabian Ruiz rozegrał dotychczas 49 spotkań w reprezentacji Hiszpanii i ani razu nie schodził z boiska jako pokonany. W tym czasie zanotował 34 zwycięstwa oraz 15 remisów, co jest wyjątkowym osiągnięciem na arenie międzynarodowej. Jubileuszowy, 50. występ przypadnie na finał mistrzostw świata, dlatego kibice drużyny z Półwyspu Iberyjskiego liczą, że niezwykła passa zostanie podtrzymana, a pomocnik ponownie okaże się szczęśliwym talizmanem zespołu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fabian Ruiz od sierpnia 2022 roku z powodzeniem reprezentuje barwy PSG, dokąd przeniósł się z SSC Napoli za ponad 22 miliony euro. W minionym sezonie rozegrał 34 mecze, zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst. Hiszpan odegrał również istotną rolę w sukcesach paryskiego klubu, pomagając francuskiej drużynie sięgnąć po dwa kolejne triumfy w Lidze Mistrzów oraz potwierdzając swoją klasę na najwyższym europejskim poziomie.