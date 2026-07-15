Mbappe wściekły, nie może w to uwierzyć. Dlatego Francja odpadła

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe punktuje błędy reprezentacji Francji

Francja była faworytem półfinałowego starcia z Hiszpanią, ale kompletnie sobie nie poradziła. Rywale bardzo skutecznie ograniczyli jej potencjał defensywy, rozgrywając bezbłędne spotkanie. Zdominowali środek pola, a Michael Olise czy Ousmane Dembele zwyczajnie nie mieli swojego dnia. W konsekwencji Hiszpanie po zwycięstwie 2-0 awansowali do finału mistrzostw świata, a Francuzi będą mogli zadowolić się maksymalnie meczem o trzecie miejsce.

Didier Deschamps po przegranym półfinale szukał winy w arbitrze, natomiast Kylian Mbappe skupił się na mizernej grze Trójkolorowych. Przyznaje, że jego zespół zrobił zbyt mało, by cieszyć się z awansu.

Gwiazdor Realu Madryt wyróżnił kilka elementów, które jego zdaniem nie stały na odpowiednim poziomie. Nie ulega wątpliwościom, że Francja dysponuje olbrzymim potencjałem ofensywnym, ale we wtorek nie było tego kompletnie widać.

– Nie rozegraliśmy meczu tak, jak chcieliśmy. Ani pod względem taktycznym, ani technicznym, ani jeśli chodzi o ogólny poziom naszej gry. Jeśli w półfinale mistrzostw świata nie robisz tego, co powinieneś, to nie wygrywasz. Hiszpania pozostała wierna swojemu stylowi gry – to zespół lubiący kontrolować posiadanie piłki i narzucać tempo spotkania. Naszym zamiarem było wywieranie wysokiego pressingu, aby nie pozwolić im wejść w komfortowy rytm gry, ale nam się to nie udało. Popełniliśmy zbyt wiele błędów technicznych i nie potrafiliśmy zagrozić rywalom wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowaliśmy.

– Pozwoliliśmy Hiszpanom dyktować tempo meczu. (…) Nawet kiedy odbieraliśmy piłkę, pierwsze podania i kontakty z nią nie stały na poziomie półfinału mistrzostw świata. Gdy się to zsumuje, efektem jest bolesna porażka – grzmiał gwiazdor Trójkolorowych.

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