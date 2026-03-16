Ancelotti nie ma wątpliwości. To będzie wielka gwiazda mundialu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Vinicius może podbić mundial. Ancelotti w to wierzy

Carlo Ancelotti po rozstaniu z Realem Madryt związał się z reprezentacją Brazylii. Tamtejsza federacja polowała na niego od dłuższego czasu, lecz ten na pierwszym miejscu stawiał Królewskich, z którymi nie chciał się żegnać.

Po kilku miesiącach Ancelotti zapewnia, że w nowej roli czuje się znakomicie. Pod jego wodzą kadra wygrała dwa z czterech meczów w eliminacjach, a także dwa spotkania towarzyskie. Oczywiście zamierza też walczyć o zwycięstwo na najbliższym mundialu.

Niezależnie od wyniku podczas turnieju, Ancelotti ma pozostać selekcjonerem na dłużej. Przy okazji zbliżających się mistrzostw świata Włoch wytłumaczył, dlaczego jego zdaniem wielką gwiazdą imprezy może zostać Vinicius Junior. Obaj cenili sobie współpracę już za czasów Realu Madryt. Ancelotti uważa skrzydłowego za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

– Vinicius w ważnych meczach nigdy nie zawodził. Nie przypominam sobie półfinału ani ćwierćfinału, w którym Vinicius by sobie nie poradził. W najważniejszych meczach tego nie robi. Jestem przekonany, że jeśli znajdzie się wśród powołanych, rozegra wielki mundial – stwierdził selekcjoner reprezentacji Brazylii w wywiadzie dla Radio Marca.

Vinicius nie rozgrywa najlepszego sezonu. W 41 meczach uzbierał 13 bramek oraz 11 asyst.