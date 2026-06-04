Wielki talent zdecydował. PSG to klub jego życia

13:52, 4. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  L’Equipe

PSG w nieoczywisty sposób otrzymało pierwszeństwo do przeprowadzenia hitowego transferu. Yan Diomande w rozmowie z Telefoot wskazał swój ulubiony klub.

Yan Diomande, Brajan Gruda i Assan Ouedraogo
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dpa picture alliance archive/ Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande, Brajan Gruda i Assan Ouedraogo

PSG wygrywa z Liverpoolem?

Yan Diomande to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników młodego pokolenia. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej po zaledwie jednym sezonie w Bundeslidze jest wyceniany przez portal Transfermarkt aż na 90 milionów euro. Transferem 19-latka interesują się przede wszystkim takie kluby, jak Liverpool i PSG.

Do niedawna wydawało się, że napastnik preferuje przenosiny do Premier League. Jednak wywiad, którego udzielił L’Equipe, zmienił właściwie wszystko. – Paris Saint-Germain to drużyna, którą kocham od dziecka. Mój ojciec kibicuje PSG. To zespół, którą podziwiam jako fan piłki nożnej – powiedział zawodnik RB Lipsk.

– Byłoby dla mnie wielką przyjemnością trafić tutaj i grać w jednym z największych klubów świata. Ponieważ mówi się po francusku, uważam, że adaptacja nie byłaby trudna – przyznał Diomande. – Jednak nie sądzę, żebym teraz wybiegał w przyszłość lub skupiał się na czymś innym. Jak powiedziałem, pozostaję skoncentrowany na Mistrzostwach Świata. Potem kluby same między sobą wszystko załatwią i zobaczymy, co będzie dalej – dodał Iworyjczyk w rozmowie z Telefoot.

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