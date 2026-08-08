Arsenal już wie, że nie pozyska Viniciusa Juniora. Kanonierzy chcą teraz pozyskać trzech innych zawodników. A są to Julian Alvarez (Atletico Madryt), Bradley Barcola (PSG) oraz Iliman Ndiaye (Everton) - donosi "The Independent".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Alvarez, Barcola, Nadite zamiast Viniciusa. To plan Arsenalu

Arsenal, po nieudanych staraniach o Viniciusa Juniora, musi zmienić swoje plany transferowe. Kanonierzy nie zamierzają jednak rezygnować ze wzmocnienia ofensywy i według informacji „The Independent” wytypowali już trzech innych kandydatów. Na ich liście życzeń znaleźli się Julian Alvarez z Atletico Madryt, Bradley Barcola z Paris Saint-Germain oraz Iliman Ndiaye z Evertonu.

Najtrudniejsze zadanie może czekać Arsenal w sprawie Bradleya Barcoli. Francuz znajduje się również na celowniku Liverpoolu, który obecnie jest zdecydowanie bliżej przeprowadzenia tego transferu. PSG oczekuje za swojego zawodnika około 130 milionów funtów, dlatego ewentualna transakcja będzie wiązała się z ogromnym wydatkiem.

Kanonierzy muszą zatem zdecydować, na którego z wymienionych zawodników postawić. Julian Alvarez byłby rozwiązaniem gwarantującym dużą jakość i doświadczenie w ataku, Bradley Barcola może zaoferować dynamikę oraz ogromny potencjał, natomiast Iliman Ndiaye zna już realia Premier League. Mistrzowie Premier League mają więc kilka możliwości, ale każda z nich będzie wymagała sporych nakładów finansowych.

Arsenal w sobotę ogłosił wielki transfer. Do drużyny prowadzonej przez Mikela Artety trafił Bruno Guimaraes. Brazylijczyk jednak z pewnością nie będzie ostatnim wzmocnieniem Kanonierów.