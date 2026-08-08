Ferran Torres podjął decyzję. Napastnik blisko hitowego transferu

Ferran Torres z Barcelony jest zdecydowany na przeprowadzkę do PSG. Jak informuje "Marca", francuski gigant uzgodnił już warunki z napastnikiem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

PSG dopina wielki transfer. Ferran Torres blisko mistrza Francji

Paris Saint-Germain jest o krok od pozyskania Ferrana Torresa. Francuski klub uzgodnił już z reprezentantem Hiszpanii warunki indywidualnego kontraktu. Sam zawodnik miał natomiast poinformować FC Barcelonę o swoim pragnieniu dołączenia do PSG. Teraz rozpoczyna się decydujący etap negocjacji pomiędzy klubami – informuje „Marca”.

Ferran Torres ma tego lata pożegnać się z Camp Nou. Hiszpan zaakceptował przedstawione mu warunki i podpisze z paryskim klubem czteroletni kontrakt. Teraz do pracy przystąpić muszą oba kluby. Barcelona i PSG od kilku dni prowadzą dyskretne rozmowy dotyczące warunków transakcji. Negocjacje mają być prowadzone przede wszystkim przez dyrektorów sportowych obu zespołów – Deco oraz Luisa Camposa.

Istotne w całej sprawie jest stanowisko Barcelony. Katalończycy nie zamierzają zmuszać Ferrana do pozostania w klubie. Zawodnik miał już przekazać przedstawicielom Blaugrany, że jego celem jest przeprowadzka do Paryża. Obecnie najważniejszym punktem negocjacji pozostaje wysokość opłaty. Francuski klub ma być gotowy zapłacić za Hiszpana około 50 milionów euro.

🚨🔴🔵 BREAKING: Paris Saint-Germain have agreed all terms with Ferran Torres.



Ferran informed Barcelona about his desire to join PSG project, as @marca @jijantesfc reported.



Negotiations now starting between clubs over transfer fee. Barça, not forcing Ferran to stay. pic.twitter.com/ji8632SM6K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

W rozmowach mają pojawiać się również bonusy uzależnione od występów oraz osiągnięć zawodnika. W ostatnich dniach większość uwagi wokół Dumy Katalonii skupiała się na potencjalnych transferach Juliana Alvareza z Atletico Madryt i Rodriego z Manchesteru City, a także sytuacji Ronalda Araujo. Tymczasem po cichu coraz bliżej finalizacji znajduje się odejście Torresa.