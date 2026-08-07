Manchester City będzie miał nowego bramkarza. To znane nazwisko

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Geronimo Rulli

Geronimo Rulli przeprowadzi się do Manchesteru City

Manchester City jest zmuszony sprowadzić nowego bramkarza z uwagi na przeprowadzkę Jamesa Trafforda do Leeds United. Obywatele nie chcą pozostawić tej pozycji bez odpowiedniego zabezpieczenia przed rozpoczęciem nowej kampanii. Wszystko wskazuje na to, że gigant Premier League wybrał już golkipera, który zajmie miejsce młodego Anglika.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, na Etihad Stadium wyląduje bowiem Geronimo Rulli. Manchester City osiągnął całkowite porozumienie z Olympique’iem Marsylia w sprawie pozyskania argentyńskiego bramkarza. 34-letni golkiper podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia umowy o kolejny sezon. Do finalizacji transferu pozostały już tylko formalności.

Rulli bronił barw francuskiej ekipy od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stade Velodrome z Ajaksu Amsterdam za około 4 miliony euro. W przeszłości reprezentował również Villarreal, Real Sociedad oraz Montpellier HSC. Co ciekawe, mistrz świata w latach 2016-2017 był już zawodnikiem Manchesteru City, lecz wówczas nie doczekał się debiutu w pierwszym zespole. Teraz liczy na znacznie ważniejszą rolę w ekipie z Etihad Stadium.