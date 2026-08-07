SSC Napoli może zakontraktować marokańskiego stopera

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nayef Aguerd

Nayef Aguerd na radarze Napoli

SSC Napoli chce wzmocnić swoją linię obrony jeszcze przed zamknięciem obecnego letniego okna transferowego. Od dłuższego czasu z przeprowadzką na Stadio Diego Armando Maradona łączony jest Benoit Badiashile, jednak rozmowy z Chelsea nie posuwają się do przodu. Neapolitańczycy muszą więc rozważyć inne rozwiązania, aby odpowiednio zabezpieczyć defensywę przed startem sezonu.

W związku z tym gigant spod Wezuwiusza rozgląda się za alternatywami na wypadek niepowodzenia negocjacji w sprawie pozyskania 25-letniego Francuza. Jak podaje Gianluca Di Marzio, Napoli w takim przypadku może sięgnąć po Nayefa Aguerda. Trener zespołu Azzurrich – Massimiliano Allegri – bardzo ceni 30-letniego marokańskiego stopera i chętnie widziałby go w swojej drużynie.

Rosły środkowy obrońca obecnie przywdziewa koszulkę Olympique’u Marsylia, ale może otrzymać zgodę na odejście. Aguerd występuje we Francji od września 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stade Velodrome za 23 miliony euro z West Hamu United. Umowa defensora obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro.