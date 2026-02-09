Szymański i Frankowski czekają na decyzję. Jest komunikat klubu

15:39, 9. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Stade Rennais FC

Sebastian Szymański przeniósł się do Rennes w wyjątkowo niekorzystnym momencie. Les Rouges et Noirs zaliczyli kolejną porażkę. Klub wydał oficjalny komunikat.

Przemysław Frankowski
Obserwuj nas w
DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Szymański i Frankowski będą mieli nowego trenera

Cztery mecze i cztery porażki – takim dorobkiem legitymuje się Sebastian Szymański w szeregach Rennes. Reprezentant Polski zmienił klubowe barwy w zimowym okienku transferowym i jeszcze nie cieszył się ze zwycięstwa w nowym otoczeniu. Les Rouges et Noirs przeżywają potężny kryzys.

Włodarze ekipy z Bretanii po przegranej z Lens zareagowali w spodziewany sposób i opublikowali oficjalny komunikat:

– Klub Stade Rennais F.C. wszczął postępowanie wobec swojego głównego trenera, pana Habiba Beye, oraz jego asystentów, panów Oliviera Saragaglii, Sébastiena Bicharda i Yanna Cavezzy. W oczekiwaniu na decyzję, treningi profesjonalnej drużyny będą prowadzone przez Sébastiena Tambouret, Pierre’a-Alexandre’a Lelièvre’a i Maxime’a Le Marchanda do odwołania.

To już pewne – Habib Beye stracił pracę. Kto zastąpi 48-latka? Szymański i Przemysław Frankowski czekają na decyzję Rennes o zatrudnieniu nowego szkoleniowca.

Tylko u nas

Mateusz Kowalczyk
GKS Katowice rośnie w ciszy. „Misja Legia” rozpoczęta
Przemysław Wiśniewski
Widzew pod presją. Wiśniewski mówił, co nie działa
Robert Lewandowski
Polacy za granicą #9: Hat trick Żukowskiego, gol Lewandowskiego i przełamanie Modera. Co działo się w weekend?