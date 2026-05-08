Liverpool rusza po zawodnika z Ligue 1. Pomocnik na radarze giganta

Mamadou Sangare z Lens w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Premier League i po porażce z Manchesterem United (2:3) na Old Trafford ma już niewielkie szanse na zakończenie sezonu na ligowym podium. Obrońcy tytułu rozczarowali swoich kibiców, jednak mimo trudniejszego okresu Arne Slot wciąż utrzymuje silną pozycję na Anfield i nie ma mowy o utracie zaufania ze strony władz klubu.

Holenderski szkoleniowiec zaczyna planować letnie wzmocnienia, które mają przygotować drużynę na kolejne rozgrywki. Liverpool chce odzyskać stabilność w środku pola. Jak podaje serwis „TEAMtalk”, na radarze angielskiego giganta znajduje się Mamadou Sangare z RC Lens.

Sytuację 23-letniego reprezentanta Mali monitorują również Manchester United, Chelsea oraz Tottenham Hotspur. Sangare trafił do RC Lens w ubiegłym roku z Rapidu Wiedeń za osiem milionów euro, a jego wartość rynkowa w krótkim czasie znacząco wzrosła. Pomocnik szybko zaadaptował się do francuskich warunków.

W obecnym sezonie pomocnik rozegrał łącznie 31 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Jego styl gry opiera się na dużej intensywności oraz sile fizycznej. Warto dodać, że Liverpool nie ogranicza się wyłącznie do jednego celu transferowego. Na liście życzeń klubu znajdują się również Adam Wharton, Carlos Baleba oraz Lamine Camara. Kontrakt Sangare z RC Lens obowiązuje do czerwca 2030 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia Malijczyka na 30 milionów euro.