Arsenal chce gwiazdę PSG. To będzie transferowy hit

09:07, 8. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Florian Plettenberg

Arsenal przygotowuje się do intensywnego okna transferowego. Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport" ujawnia, że Kanonierzy planują transfer Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain.

Mikel Arteta
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bradley Barcola monitorowany przez Arsenal

Arsenal znajduje się obecnie na czele tabeli Premier League i pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii, na które czeka od 2004 roku. Drużyna prowadzona przez Mikela Artetę awansowała do finału Ligi Mistrzów. W Budapeszcie zagra przeciwko Paris Saint-Germain. Spotkanie finałowe zaplanowano na 30 maja o godzinie 18:00.

Klub z Emirates Stadium chce wzmocnić kadrę, by utrzymać poziom rywalizacji na kilku frontach w kolejnym sezonie. Jak ujawnia Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, londyńczycy bardzo uważnie monitorują rozwój Bradleya Barcoli z PSG i zgromadzili już pełny pakiet informacji dotyczących jego sytuacji. Francuski skrzydłowy jest jednym z zawodników znajdujących się wysoko na liście życzeń Kanonierów.

Zainteresowanie Barcolą wykazują także FC Barcelona, Bayern Monachium oraz Liverpool. 23-letni Barcola nieco obniżył loty na finiszu sezonu w PSG. W marcu doznał urazu stawu skokowego, po którym rozegrał siedem spotkań i zanotował jedną asystę. Szybkość, drybling oraz umiejętność gry w sytuacjach jeden na jeden sprawiają, że jest jednym z najbardziej pożądanych skrzydłowych w Europie.

Plettenberg podkreśla, że potencjalny transfer Barcoli latem jest realnym scenariuszem, choć Paris Saint-Germain nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Francuski gigant może oczekiwać za skrzydłowego ofert sięgających nawet około 70 milionów euro.

Wychowanek Lyonu rozegrał w obecnym sezonie łącznie 45 spotkań, w których zdobył 12 bramek i dołożył siedem asyst. Kontrakt zawodnika w Paryżu obowiązuje do czerwca 2028 roku.

