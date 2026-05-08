Arsenal chce gwiazdę PSG. To będzie transferowy hit

Arsenal przygotowuje się do intensywnego okna transferowego. Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport" ujawnia, że Kanonierzy planują transfer Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bradley Barcola monitorowany przez Arsenal

Arsenal znajduje się obecnie na czele tabeli Premier League i pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii, na które czeka od 2004 roku. Drużyna prowadzona przez Mikela Artetę awansowała do finału Ligi Mistrzów. W Budapeszcie zagra przeciwko Paris Saint-Germain. Spotkanie finałowe zaplanowano na 30 maja o godzinie 18:00.

Klub z Emirates Stadium chce wzmocnić kadrę, by utrzymać poziom rywalizacji na kilku frontach w kolejnym sezonie. Jak ujawnia Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, londyńczycy bardzo uważnie monitorują rozwój Bradleya Barcoli z PSG i zgromadzili już pełny pakiet informacji dotyczących jego sytuacji. Francuski skrzydłowy jest jednym z zawodników znajdujących się wysoko na liście życzeń Kanonierów.

Zainteresowanie Barcolą wykazują także FC Barcelona, Bayern Monachium oraz Liverpool. 23-letni Barcola nieco obniżył loty na finiszu sezonu w PSG. W marcu doznał urazu stawu skokowego, po którym rozegrał siedem spotkań i zanotował jedną asystę. Szybkość, drybling oraz umiejętność gry w sytuacjach jeden na jeden sprawiają, że jest jednym z najbardziej pożądanych skrzydłowych w Europie.

🚨🆕 Arsenal are closely monitoring Bradley #Barcola and have gathered all the relevant information.



Arsenal – like FC Bayern, Barcelona, Liverpool and others – are looking for a new top player/talent for the left wing.



A Barcola move in the summer is possible. Like Anthony… pic.twitter.com/HWI42yV69n — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 7, 2026

Plettenberg podkreśla, że potencjalny transfer Barcoli latem jest realnym scenariuszem, choć Paris Saint-Germain nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Francuski gigant może oczekiwać za skrzydłowego ofert sięgających nawet około 70 milionów euro.

Wychowanek Lyonu rozegrał w obecnym sezonie łącznie 45 spotkań, w których zdobył 12 bramek i dołożył siedem asyst. Kontrakt zawodnika w Paryżu obowiązuje do czerwca 2028 roku.